被A-Lin二度「抱緊處理」！大咖男星羞認「我也是有感覺」

〔記者張釔泠／台北報導〕 A-Lin全新巡演「歌迹Journey」在上海連唱四場，最後一天（3/23）演出特別邀來貴人「信」蘇見信跨刀助陣，從出道以來就相互扶持、交情甚篤的兩人特別合作了「大魔王級」的對唱歌曲《千年之戀》，台下歌迷連連直呼「令人起雞皮疙瘩！」

A-Lin二度抱緊信。（众悅娛樂提供）

正因擁有如家人般跨越二十年的深厚情誼，讓A-Lin在信一上台就「抱緊」處理，彼此激昂飆歌後，A-Lin又二度緊抱自己生命中的「貴人」，語帶哽咽地表示：「很感謝我的大哥「信」特別前來見證我『破四』！我的每一場（演唱會）日子他都在，當初也是因為他帶著我到處唱歌，讓很多人認識A-Lin，沒有他就沒有現在的成績！」

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A-Lin視信為貴人。（众悅娛樂提供）

沒想到被A-Lin緊摟住的信竟開玩笑說：「妳手可以先放開，我也是有感覺的！妳是我妹妹！」略帶害羞的表情讓他難得露出硬漢外表底下柔軟的一面，也化解了A-Lin原本想哭的情緒，她笑說：「我剛剛抱這麼緊，當下其實感動地想哭出來，但一想到我的睫毛膏沒有防水，怕一哭弄髒他的帥氣西裝！」

得知自己的「妹妹」A-Lin在上海站連唱四場刷新華語女歌手紀錄，讓信感到與有榮焉，即將在下個月四日於無錫辦演唱會的信還突發奇想地幽默笑說：「乾脆我在無錫的演唱會改名稱叫『A-Lin演唱會』，然後邀請我來當『嘉賓』，而且嘉賓連唱20場！」

A-Lin視信為貴人。（众悅娛樂提供）

信更自揭「老花」導致看歌迷留言而鬧烏龍笑話的糗事，「我有幾度看到歌迷在我的社群上寫『無錫』見，我因為老花眼竟然看成『無緣見』，內心還在犯嘀咕說：『你們（指歌迷）不來買票就算了，還跟我說『無緣見！』太殘忍了！」此話一出全場笑翻，A-Lin也趕緊幫他催票。

提及連辦四場演唱會的心情，Ａ-Lin表示：「我的心情其實都一直保持地非常興奮，也因為我的心態告訴我自己的身體，讓我能更從容地去面對四場挑戰。我在這幾天吃得好、睡得好，所以唱得也好！我覺得我只要保持好心態，我一切都會很順！」

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