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娛樂 最新消息

遭控性侵判刑！梁軒安十點聲明喊冤「被設局」 點名媒體保護蕭淑慎

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭淑慎的老公梁軒安日前因性侵女藝人R小姐，遭士林地院判刑4年10個月。面對週刊爆料他曾冷血稱病妻 「反正她快掛了！」 並以暴力硬上、威脅 「連八大都做不成」 等渣男行徑，梁軒安今（25日）打破沉默發出十點聲明，強調整起事件 「就是設局」，並強硬要求媒體不要再牽扯蕭淑慎。

梁軒安今強硬要求媒體不要再牽扯蕭淑慎。（記者潘少棠攝）梁軒安今強硬要求媒體不要再牽扯蕭淑慎。（記者潘少棠攝）

針對R小姐指控遭騙進民宿掐脖硬上，梁軒安在聲明中首先澄清，蔡小姐（R小姐）並非藝人，僅是 「一般表演工作者」，當初是基於其家庭因素才「善意提供工作機會」 協助其擔任行政職。

對於法院採信的證詞，梁軒安提出質疑，認為證人郭先生與他存有法律糾紛，且另一名證人張小姐也是蔡小姐介紹進入公司的行政助理。他直指 「整套懷疑就是設局」，並認為相關證人與他有利益衝突，「證詞有偏妥很正常」，呼籲司法機關應審慎判斷其可信度。

對於R小姐爆料梁軒安曾抱怨沒性生活，甚至對住院急診的蕭淑慎說出 「反正她快掛了！」 等驚人言論，梁軒安在聲明中反駁，外界流傳的說法並非出自法律程序，「與實際情況有所出入」。他解釋，現階段因案件已委由律師處理，不便過多發言，甚至自曝「因為我的第一審律師基本上不讓我說話」，強調自己並未刻意對外嗆聲，而是尊重法律程序處理。

面對外界關注這段「姐弟戀」是否崩盤，梁軒安在聲明第九點特別標註：「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」試圖將風波止於自身，不願波及蕭淑慎。此外，他也強調自己僅是創業者，並無任何政黨背景。

梁軒安強調，目前我方 「仍保留相關證據未公開」，後續將依法律程序處理，不願再浪費司法與媒體資源。他在聲明末尾更語帶玄機喊話，希望當事人理性面對金錢往來，甚至直接開嗆：「欠我朋友的錢快還一還。」顯示雙方除了性侵案件外，尚有金錢糾紛未平。

梁軒安聲明：

目前相關事件，我的立場很單純，不希望再浪費司法資源與媒體資源，一切尊重法律程序處理。有幾點事實，仍需做出基本說明：

第一，關於外界流傳之部分說法，並非出自檢察官或正式法律程序內容，與實際情況有所出入。現階段我已委由律師全權處理，因此不適合對外過多發言，也未曾有任何刻意對外嗆聲之行為。因為我的第一審律師基本上不讓我說話。

第二，關於相關人員背景，外界有部分誤解。蔡小姐並非藝人或歌手，僅為一般表演工作者，亦非隸屬任何特定體系。當初基於其個人狀況與家庭因素，出於善意提供工作機會，協助其擔任特助或行政職務。

第三，關於所謂證人部分，郭先生過去已與我有法律糾紛，且其所提出之相關案件（包含背信、詐欺）皆已不起訴確定，依法不得再上訴。基於其與我存在既有爭議，其證詞之中立性與可信度，理應由司法機關審慎判斷。

第四，另有相關證人二張小姐／是由蔡小姐介紹，當初係因求職需求進入公司擔任行政助理，並非外界所傳之其他關係，且整套懷疑就是設局。

第五，我與蔡小姐之認識，係經由過去合作之下包商 之一頂尖傳媒媒體公關陳昱成介紹，屬正常工作往來背景，證詞有偏妥很正常。

第六，關於曾小姐過去提出之妨害性自主、詐欺及背信等指控，均已經檢察機關認定不起訴，為確定結果。相關內容卻仍被曾小姐截圖蔡小姐案件照片或片面引用於社群，造成外界誤解，實屬遺憾。

第七，我個人僅是一位創業者，並無任何政黨背景。過去參與相關活動，純屬基於朋友馮啟彥醫師情誼與個人恩義協助，並非政治立場。

第八，關於目前爭議，我方仍保留相關證據未公開，一切將依法律程序處理，不再對外延伸爭論。

第九，此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。

第十，法官沒有要求過，且我律師基本上不太讓我說話。

最後，也希望相關當事人能理性面對現況，專注於自身生活與工作。涉及金錢往來之部分，亦應妥善處理與負責，欠我朋友的錢快還一還。本案後續，將全權交由律師依法處理。

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