大咖天后突公開「女女吻」 自爆「雙面人」私下真實面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin出道二十週年全新巡演「歌迹Journey」上周末在上海開唱，創下連辦四場、場場秒殺的紀錄，為感謝歌迷支持，她豪氣祭出「金嗓嘉賓團」彩蛋，邀來「鐵肺女王」李佳薇助陣，李佳薇更為A-Lin獻出「女女初吻」，瞬間引爆尖叫聲。

A-Lin（左）、李佳薇加碼送上「女女吻」。（众悅娛樂提供）

A-Lin與李佳薇再次合體默契依舊，連服裝都心有靈犀地以一身純白造型相互搭配，兩人獻唱先前在節目合唱的超級K歌《男人KTV》，讓現場變成「萬人KTV」，因為嗓音太速配，一唱完竟被歌迷狂拱「在一起」、「快結婚」、「親一個」，她們相視而笑決定加碼來個「姐妹之吻」，讓A-Lin興奮大笑說：「佳薇，妳的初吻就獻給我了！」

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A-Lin（左）、李佳薇合體飆嗓。（众悅娛樂提供）

飆唱完《有一種悲傷》後，A-Lin 忍不住對李佳薇豎起大拇指，大讚其鐵肺嗓音穿透力簡直「遠傳千里」，驚呼：「妳太厲害了吧！剛才那一聲高音，我看連虹橋機場的人都聽到了！」李佳薇則猛誇 A-Lin 美到窒息，直言：「這麼近距離站在妳旁邊，真的覺得妳超美！」更自嘲若是沒化妝，走在路上很怕沒人認得出來。

A-Lin（左）、李佳薇合體飆嗓。（众悅娛樂提供）

聽到好姐妹這番話，A-Lin 立刻暖心力挺：「妳的美是天生獨一無二的！」隨即更幽默自曝，其實自己台上台下的裝扮判若兩人，她笑說：「大家都知道我其實妝前妝後是兩個不同的人，有一次沒化妝逛街不小心被認出來，我都會立刻切換『高八度音』模式，急忙否認：『喔唷！我不是 A-Lin 啦！』」

而得知李佳薇下周即將在杭州啟動全新巡演，A-Lin 更毫無保留地現場傳授獨門的「亂叫開嗓法」，甚至大方讓出舞台讓佳薇現場搶先「預演實習」，顯現了雙姝難能可貴的交情。

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