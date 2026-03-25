失智病程藏滿洋蔥「國民阿嬤」陳淑芳一句話逼哭觀眾

〔記者李紹綾／台北報導〕寇世勳、劉引商、丁強、崔佩儀、傅小芸、田家達、蘇炳憲、陳淑芳等人主演的《你好，我是誰》將於民視播出，帶領觀眾在遺忘的病程中，找回守護家庭的初心。

寇世勳（左起）、田家達、方大緯主演《你好，我是誰》。（民視提供）

《你好，我是誰》於2022年初次問世時，曾創下1.24的亮眼收視佳績，並在社群引發廣泛討論。劇中以神經內科權威醫師「曹爸」帶領團隊成立失智症中心為主線，細膩描繪多個家庭面臨失智症衝擊後的崩解與重生。在專業醫療與社區關懷的介入下，患者與家屬學習如何在病痛中找尋尊嚴，最終達成「笑著老去」的感人境界。

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陳淑芳在《你好，我是誰》精湛演繹失智長者，呼籲大眾重視陪伴的價值，找回家庭連結（民視提供）

「國民阿嬤」陳淑芳在劇中展現細膩演技，得知作品將在民視重現，她感到既高興又激動。陳淑芳表示：「台灣有許多優質的好戲與電影值得全民支持。在資訊爆炸的年代，我誠摯邀請大家偶爾放下手中的螢幕，與家人並肩坐下來，共同感受這部戲帶來的溫暖。這不僅是一齣戲，更是送給每個家庭最珍貴的禮物。」

龍天翔在《你好，我是誰》展現細膩情感，詮釋在疾病挑戰前最平凡也最動人的守候。（民視提供）

龍天翔感性分享，這部戲傳遞出的生命韌性無比強大，「這是一部值得一刷再刷的經典，讓觀眾能對『陪伴』有新的體悟，溫暖人心」。劇中表現亮眼的田家達則透露，得知重播消息時，當年在診間與社區穿梭拍攝的點滴瞬間湧上心頭，「那些深刻的情感至今仍讓我鼻酸。這部戲教導我們如何在愛中與時間賽跑，請大家準時鎖定民視，再次與感動相遇」。

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