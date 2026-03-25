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陳珮騏虐待、推海惡行全曝光 謝承均親手清算「蛇蠍妻」：25年騙局一夕全毀

陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳珮騏在三立八點檔《百味人生》迎來大報應！她飾演的「蕭紅雪」，隱藏25年的驚人祕密曝光，過往血債一次清算。揭穿她真面目的關鍵人物，竟是她最愛的老公、由謝承均飾演的枕邊人，讓「蛇蠍妻」形象徹底崩壞，觀眾直呼：「這段太過癮！」

陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）

陳珮騏飾演的蕭紅雪一路「騙騙騙」，反轉不斷，為了守住與謝承均的婚姻，她不惜不擇手段，使出種種惡行要把老公的前妻王樂妍除掉，先是精心設局將對方推落山崖導致失明，隨後更變本加厲，設計電擊、綁架，甚至將人推入海中製造意外身亡，讓不少觀眾邊看邊氣，紛紛留言狂罵：「終於等到報應」、「這角色真的太可惡！」但也不得不佩服陳珮騏的精湛演技，網友盛讚「演技整個炸裂」、「表情和肢體都太到位」、「瘋女人詮釋到極致」，甚至出現「越壞越愛看」的兩極評價。

陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）

不過也因為角色太入戲，部分觀眾將情緒帶到現實，出現人身攻擊留言。對此陳珮騏罕見正面回應，強調「請不要再私訊或留言辱罵」，並直言：「我把戲演好是我的職責，但沒有理由承受這樣的霸凌。」她也點出「因為演得好所以該被罵」並非合理行為，呼籲觀眾理性看待戲劇角色與演員本身，也有網友對她百般不捨留言：「是不是要殺青了？」面對大報應陳珮騏也幽默回應「很多觀眾希望我殺青嗎？」

陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）

陳珮騏（右）在《百味人生》惡行遭老公謝承均揭穿。（三立提供）陳珮騏（右）在《百味人生》惡行遭老公謝承均揭穿。（三立提供）

陳珮騏（左）在《百味人生》惡行遭老公謝承均（右）揭穿。（三立提供）陳珮騏（左）在《百味人生》惡行遭老公謝承均（右）揭穿。（三立提供）

陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》遭枕邊人背叛，惡行全敗露。（三立提供）

戲裡狠辣、戲外卻充滿愛心的陳珮騏，私下長期投入動物關懷。近日她參與《ARTT誰來貓狗園》活動，特地回到家鄉高雄探訪流浪動物，被一群毛孩團團包圍，現場溫馨又療癒。她也呼籲大家一起關注流浪動物議題，笑說：「牠們才是真愛！」

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