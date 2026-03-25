愛女驟逝傷心過度！79歲鄭少秋消失3年傳暴瘦 生日曝光近況

〔娛樂頻道／綜合報導〕79歲港星鄭少秋因《楚留香》、《倚天屠龍記》等經典戲劇作品走紅亞洲，不過2023年他與第一任妻子盧慧茹所生的大女兒鄭安儀在美國輕生，他因為傷心過度消聲匿跡，連好友也無法取得聯繫，一度傳出身形暴瘦，讓粉絲相當擔憂。

「秋官藝術館鮮動網絡」發布一則署名「秋哥」的留言。（翻攝自微博）

今天是鄭少秋的農曆生日，一個名為「秋官藝術館鮮動網絡」的微博帳號發布了一則署名「秋哥」留言，推測是鄭少秋向粉絲報平安，生日感言中提到：「有收到大家的祝福和關心，在這退休時間我生活節奏放慢，但還是有做些運動，做些自己喜歡的事。交際應酬我一向都不喜歡，所以你們較少見到我，不要擔心！」

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鄭少秋已消失在大眾視野三年。（翻攝自微博）

據港媒報導，鄭少秋自2019年與汪明荃完成演唱會後便減少公開活動，最後一次現身公開場合，是在機場偶遇汪明荃，兩人拍下合照。鄭安儀離世後，他無法親自送女兒最後一程，造成很大的打擊；現任妻子官晶華受訪時也坦言，這件事對他造成極大心理遺憾。

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