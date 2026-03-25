自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃西田女兒「轉行」挑戰火辣媽媽桑 周旋眾男揭露暗黑手腕

〔記者李紹綾／台北報導〕黃露瑤、林健寰加入台視八點檔《寶島西米樂 守護》，黃露瑤飾演酒吧老闆娘「豔紅」，富饒女人味的她，憑著優秀的交際手腕和伶俐口才，周旋於各種男人之間；林健寰則是一名地方仕紳「黃桑」，除了經營古董生意外，還是進出口商會理事長，一出面便承諾要為地方帶來更繁榮的經濟發展，成為劇中的「經濟救星」，角色也將在不久之後正式露面。

黃露瑤在《寶島西米樂 守護》飾演酒吧老闆娘「豔紅」。（台視提供）黃露瑤在《寶島西米樂 守護》飾演酒吧老闆娘「豔紅」。（台視提供）

林健寰透露這次是第二次與黃露瑤合作，兩人之後將有不少對手戲，讓他相當期待。劇中他西裝筆挺，搭配戒指、手帕、懷錶等細節，整體造型優雅又貴氣十足，也為角色增添幾分神祕感。他笑說：「服裝把整個造型做得很俊、很帥，看過劇本之後我也下了不少功夫準備，目前演起來覺得十分過癮。」林健寰看到黃露瑤的扮相後也忍不住大讚：「『豔紅』在戲裡是一個很有魅力又漂亮的女人，我覺得露瑤來詮釋非常適合。」

林健寰在《寶島西米樂 守護》飾演的「黃桑」，舉止優雅並帶有神秘感。（台視提供）林健寰在《寶島西米樂 守護》飾演的「黃桑」，舉止優雅並帶有神秘感。（台視提供）

黃露瑤這次挑戰風情萬種的酒吧老闆娘，全身上下散發成熟女人味，在造型上也下足功夫，不僅換上合身洋裝、長捲髮造型，還特地自備18公分高跟鞋上陣，笑說：「因為劇組希望角色看起來比較有氣勢，所以我自己準備了很高的高跟鞋，加上戲服之後就很有角色上身的感覺。」

黃露瑤（左）、林健寰（右）加入《寶島西米樂》劇組。（台視提供）黃露瑤（左）、林健寰（右）加入《寶島西米樂》劇組。（台視提供）

不過，黃露瑤也坦言，自己的個性其實不拘小節，和角色「豔紅」相差甚遠，需要用比較內斂的方式去呈現女人的成熟與手腕。劇中「豔紅」經營的酒吧開張後，人潮絡繹不絕，旗下還有數名小姐，將與太平街眾人產生複雜糾葛。黃露瑤笑說：「我們這一票人進來之後，就像形成一個聯盟，原本太平街很和平，但我們一來之後大家的關係都變得很複雜，整個氣氛也開始不一樣。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視播出，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中