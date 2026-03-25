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娛樂 最新消息

陳佩琪攜柯文哲照片出席兒子畢業典禮 美女律師驚呼：是真愛

〔娛樂頻道／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因境管限制無法赴日參加兒子畢業典禮，他的老婆陳佩琪昨（24日）赴東京出席畢業典禮，並攜帶柯文哲照片合影「同框」，畫面曝光引發網路熱議。對此，美女律師李怡貞表示，配偶還活著，把配偶的照片帶去孩子畢業典禮這樣拍照，認為陳佩琪真的很活出自我。

陳佩琪攜帶柯文哲照片參加兒子畢業典禮。（翻攝臉書）陳佩琪攜帶柯文哲照片參加兒子畢業典禮。（翻攝臉書）

陳佩琪昨天在社群分享兒子畢業典禮的照片，手上拿著有柯文哲照片的相框，讓無法親自出席的柯文哲，以另一種方式參與兒子的畢業典禮。許多網友看了都很傻眼，紛紛表示：「有一種莊嚴肅穆的感覺」、「像人不在了，真的要這樣搞嗎」，認為陳佩琪可以開視訊就好，再次掀起話題。

李怡貞律師也轉貼陳佩琪的照片，她說：「我是真的很喜歡Peggy，她真的很活出自我，除了之前講到意有所指的woman檔夾以外，各種可能置配偶於不利處境臉書文章以外，現在我又看到這個，配偶還活著把配偶的照片帶去孩子畢業典禮這樣拍照。」直言柯文哲對她真的是真愛，還在留言區補充：「拿照片難不成是一種祝福？如果是在預備離婚，這些招數真的都很高耶。」

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