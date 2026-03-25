五月天最高機密首次公開「錯誤百出」 冠佑搞「小動作」被抓包

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（25日）晚開始將在香港啟德主場館舉辦4場5525＋1「回到那一天」25週年巡迴演唱會，不過昨晚先在同場地舉辦難得一見的彩排場演出，主要是之前原本24日的演出是首場，卻因多種因素取消，為了彌補購買當天票券歌迷的遺憾，五月天釋出誠意，邀請歌迷去看從未曝光過的「最高機密」畫面，阿信也再次表達歉意。

五月天首次公開彩排內容，團員身上還戴著工作證。（相信音樂提供）

光鮮亮麗的演唱會內容五月天粉絲都看過，但正式開唱之前的彩排內容，對歌迷來說可是充滿新鮮感，昨晚一開始團員身上還戴著工作證上台，接著LED測試畫面、機關的調整，樂器的調音，和台下一起喊麥克風的「test 1，2，3」，這些歌迷在正式演唱會上不曾看過的畫面，昨晚都出現了，導演還喊出「Open VCR準備」，看到團員從專機下來，全場歌迷興奮尖叫，和五月天大合唱開場曲《OAOA》。

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五月天香港演出準備全新橋段「LOVE節奏遊戲」，和全場歌迷一起玩。（相信音樂提供）

對於原定場次取消，阿信表達歉意：「因為諸多因素，原來相聚取消，五月天的心裡始終還是惦記著你們，謝謝你們今天還是來到現場，在這裡我們除了向大家致上歉意之外，和網路上看到這段朋友致上歉意，在未來日子依然擁有完整無缺，有我、有你的演唱會。」

冠佑在提詞機上做小抄，被團員發現在他眼鏡上貼膠帶完成遊戲。（相信音樂提供）

雖然是彩排場，但五月天的垃圾話也沒少過，瑪莎還說：「不好意思讓大家看我們彩排，彩排錯誤百出，細節也被大家看光光，大家還是可以看到有趣的地方。」

昨晚全場歌迷也陪著五月天彩排《戀愛ING》全新橋段「LOVE節奏遊戲」，瑪莎、石頭、怪獸一次過關，阿信卻頻頻吃螺絲，他直說：「我如果再錯，我們今天再加一首歌！」最後加碼演唱多首歌曲，冠佑則早有準備在提詞機上做小抄，被團員發現在他眼鏡上貼膠帶完成遊戲，逗樂全場。除了今晚，五月天接下來還會在3月27，28，29日在啟德主場館開唱。

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