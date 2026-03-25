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娛樂 最新消息

蕭淑慎老公涉掐頸掌摑強上女星 竟咒妻：她快掛了

〔娛樂頻道／綜合報導〕蕭淑慎的老公梁軒安日前因性侵旗下女藝人R小姐，被士林地院判刑4年10個月，雖然他高調喊冤要上訴，受害者R小姐忍無可忍，爆出更多讓人掉下巴的渣男行徑，連生病的蕭淑慎都被當成擋箭牌。

受害者爆料，梁軒安（右）經常抱怨婚姻生活，自稱「已經沒有性生活」。（資料照，記者宋志雄攝）受害者爆料，梁軒安（右）經常抱怨婚姻生活，自稱「已經沒有性生活」。（資料照，記者宋志雄攝）

根據《鏡週刊》報導，R小姐表示，案件起於2023年，梁軒安藉口帶路將她騙進民宿房間，無視她瘋狂哭喊 「不要」、「為什麼要這樣」，竟老羞成怒掐對方脖子、甩巴掌暴力硬上。法院調查發現R小姐頸部確實有瘀青，且事後立刻向友控訴，直接戳破梁男口中「合意交往」的謊言。

R小姐加碼爆料，梁軒安為了洗腦操控她，經常抱怨婚姻生活，自稱「已經沒有性生活」、「對方不碰他」。最誇張的是，當蕭淑慎因癌症住院急診時，梁男竟冷血說出：「反正她快掛了！」 甚至對R小姐開出空頭支票：「我可以跟她離婚，然後跟妳在一起」。讓受害者當場反感回嗆：「你是在詛咒你老婆死掉嗎？」

除了情感操控，梁軒安還被指控利用百萬違約金和岳父的黑道背景恐嚇藝人。R小姐透露，梁男態度極其囂張，洗澡時還會視訊其他女性，甚至威脅她：「我可以讓妳連八大都做不成。」 讓她長年活在恐懼中。

面對老公鬧出的桃色腥聞，蕭淑慎雖然曾發文切割，但在Podcast節目中卻顯得很淡然，甚至說出：「男人偷吃對我來說不算什麼。」還開玩笑說願意讓老公 「花錢買春」。只是對於這段婚姻，蕭淑慎似乎也滿是無奈，曾感嘆梁軒安 「趕不走」。如今梁軒安因性侵判刑入獄在即，這段備受考驗的「姐弟戀」是否會畫下句點，全網都在看。

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