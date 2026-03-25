「馬桶小開」邱士楷嫩妻酒後過嗨 大街與男子勾脖拉扯「玩騎馬」

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾與林志玲傳過多年緋聞的「馬桶小開」邱士楷，與嫩妻Ariel於2022年登記結婚，當時Ariel在IG曬出結婚的照片，並公開4張與邱士楷的合照，頭戴著米奇耳朵髮箍放閃，婚後夫妻生活相當和諧。但近日Ariel卻被拍到在楊千霈的慶生會後，於大街上與一名男性當街拉扯，勾脖摸耳，甚至跳上男子的背要男生背她。

邱士楷與Ariel於2022年領證結婚。（圖／翻攝自Ariel IG）

根據《CTWANT》報導，楊千霈生日派對會後，「邱士楷太太」Ariel與友人在門口閒聊，只見Ariel先是抱著楊千霈轉圈圈，接著又狂捏身旁一名男子的耳朵，甚至出手拉扯該男，男方或許見Ariel已有醉意，出手勾扯攙扶，但Ariel隨後跨開腿往男子背上一躍，勾住男方脖子，狀似「騎馬打仗」的動作要男子背他，前胸更是貼上男生後背，身旁朋友們好像也沒有異常表情。最後他們與楊千霈等人道別後，兩人與唐志中一同搭車離開，過程中未見正牌老公邱士楷。

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邱士楷婚後生活和諧，曾帶著正妹老婆朝聖蔡依林演唱會。（記者陽昕翰攝）

「馬桶小開」邱士楷曾情纏林志玲多年。雙方一度論及婚嫁，但就在林志玲結婚後，邱士楷也與Ariel於中國領證結婚，火辣身材與甜美外型的Ariel是畢業於上海交通大學的學霸，常在社群平台曬跑趴照，和不少明星是好友。

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