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娛樂 最新消息

艾薇開唱老闆、男友竟來「大鬧現場」 淚崩訴心聲

〔記者陳慧玲／台北報導〕艾薇最近在 Zepp New Taipei 舉行「BORN TO BE BRAVE」演唱會，變換3套造型展現不同風格，老闆邱鋒澤還有她的歌手男友吳霏都驚喜現身合唱，但沒想到兩位嘉賓竟大膽「大鬧現場」，讓演唱會現場變成競技場。

艾薇（中）開唱氣勢十足。（原音娛樂提供）艾薇（中）開唱氣勢十足。（原音娛樂提供）

這次開唱艾薇先以一襲帥氣造型坐上國王椅霸氣登場，宣告這不只是一場演唱會，更是一段「找回自己」的旅程，她帶來《披著羊皮的狼》與《不愛就不愛》等歌曲，另外還與邱鋒澤合唱《一起寂寞》，另與吳霏合唱《我受夠了》。前陣子3人才一起報名參加 HYROX 體能比賽，共同克服自身限制、挑戰自我，這份熱血也延續到了演出現場。兩位嘉賓「大鬧現場」，直接把 HYROX 比賽項目搬上舞台，3人展開一場即興的體能挑戰賽，逗得全場歌迷笑聲不斷。

艾薇（右）與老闆邱鋒澤合唱。（原音娛樂提供）艾薇（右）與老闆邱鋒澤合唱。（原音娛樂提供）

艾薇（左）與男友吳霏合唱。（原音娛樂提供）艾薇（左）與男友吳霏合唱。（原音娛樂提供）

在演唱《天使借的溫柔》時，艾薇數度哽咽落淚，一度無法續唱，她感性談到：「希望這個世界可以更美好。」之前很多歌迷說艾薇的歌曲很難唱，這次演唱會前她特別做出一首容易學唱的新歌《沒人喜歡你 那又怎樣》，這次也在演唱會上完整首唱，預告4月初會正式推出，另外4月11日、12日連續兩天將到台中Legacy Taichung開唱，兩場票券皆已秒殺完售。

艾薇（中）演唱會現場變成體能「競技場」。（原音娛樂提供）艾薇（中）演唱會現場變成體能「競技場」。（原音娛樂提供）

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