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娛樂 電視

捲入《世紀血案》失言風波！李千娜驚傳「暴瘦如骨」 現身偷吃打破謠言

〔記者李紹綾／台北報導〕李千娜上週日現身胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，纖細身型再度引發討論。外界狂猜她是不是因為歷經《世紀血案》失言風波，心情低落才瘦成紙片人。對此，她透過社群打破謠言。

李千娜上週現身胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）李千娜上週現身胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）

李千娜表示：「十幾年來，我都長這樣安捏。」強調這骨感體質純屬天然，絕對不是因為情緒問題。為了證明自己真的有在認真吃飯，她加碼爆料，前一天演出結束後：「我像老鼠一樣，跑到導播室偷零食吃。」

李千娜附上自己蹲在地上翻找食物的照片，雖然雙腿細到不行，但她向粉絲掛保證會努力胖得很健康，甚至許願：「希望接下來可以看到李千娜變胖的新聞。」求變胖的煩惱，讓廣大網友羨慕個半死。

李千娜公開在後台偷翻零食的照片。（翻攝自Instagram）李千娜公開在後台偷翻零食的照片。（翻攝自Instagram）

李千娜回顧當年參加《超級星光大道》的影片時，意外看見已故評審袁惟仁的身影，讓她瞬間陷入回憶，感嘆人生真的無法想像。

想起昔日恩師，她感傷表示：「還是覺得無法想像。」並溫柔祝福：「希望老師在天上繼續開心的彈吉他唱歌，珍惜當下，把每一次的相遇好好放在心上。」

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