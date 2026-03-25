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娛樂 電影

不讀書會死是真的！少女被拖進「書中宇宙」強制當主角

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《竊取本書者將會…》把「穿書」玩到極致，還把閱讀變成一場高風險任務。

故事主角御倉深冬明明生長在書香世家，卻對閱讀毫無興趣。偏偏命運開了一個超狠玩笑，當家族書庫「御倉館」的書籍被盜，一場詭異詛咒瞬間啟動，整座城鎮直接被「吸進書裡」。現實消失，世界重寫。

《竊取本書者將會...》穿書題材熱潮引關注。（華映提供）《竊取本書者將會...》穿書題材熱潮引關注。（華映提供）

御倉深冬在神秘白髮少女真白的引導下，被迫踏上一場閱讀與解謎並行的冒險。每一本到手的「被竊之書」，都會開啟截然不同的世界，畫面像翻頁一樣瞬間轉場，節奏快到讓人像在「看書成癮」。

該片由新銳動畫工作室KAKGOKAN打造，集結曾參與《暗殺教室》、《地縛少年花子君》的製作陣容，每一段書中世界都用不同風格呈現，從柔和夢幻到冷調壓迫，幾乎像在看多部動畫拼接，卻又緊密連動。

《竊取本書者將會...》前導海報。（華映提供）《竊取本書者將會...》前導海報。（華映提供）

導演福岡大生坦言，為了把小說文字轉成影像，幾乎燒光腦力，只為讓觀眾真正感受到「翻書的節奏」。

聲優陣容同樣新鮮又有話題。由新生代演員片岡凜與童星出身的田牧空擔綱主角配音，兩人都是首次挑戰聲優工作，卻意外成為一大看點。

片岡凜直言，聲音表演比鏡頭前更困難，「情緒要放更大、細節更精準」，而田牧空則把真白詮釋成「可愛又帶點帥氣的存在」，讓角色多了一層神秘魅力。《竊取本書者將會…》將於4月24日在台上映。

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