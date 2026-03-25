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娛樂 亞洲

最狂福利！寶藏女孩生日會祭「1對1合照」粉絲賺到

〔記者鍾志均／台北報導〕華裔泰籍人氣女星葉芷妤被粉絲封為「寶藏女孩」，昨宣布2026生日巡迴第一站就選在台北，才剛讓粉絲哭喊「搶不到票」的她，真的沒忘記台灣。

葉芷妤今年1月才在台北舉辦首場見面會，當時門票秒殺完售，當時社群哀號一片，這次《葉芷妤：Jane Yeh Birthday Tour 2026》首站確定6月13日登場，地點選在西門町Westar，接著才回到曼谷與青島。

葉芷妤正式宣布生日會第一站就是選台北。（YIWO提供）葉芷妤正式宣布生日會第一站就是選台北。（YIWO提供）

近年作品滿檔的葉芷妤，幾乎是空中飛人等級的忙碌，包括從Netflix話題劇《瘋狂獨角獸》，到近期熱播的《轉學來的女生：重啟》，再到參演恐怖新作《無形》，還曾創下一週台灣、泰國來回飛3次的紀錄；但她一聽到生日會確定，立刻滿血復活說：「為了粉絲，我可以！」

見面會由葉芷妤親自參與企劃，準備把舞台做到「爆量輸出」，包括唱歌、跳舞、近距離互動全上，甚至連福利都開到極致：「1對1合照、HI-TOUCH、親簽拍立得。」堪稱大型寵粉現場。

由於葉芷妤生日剛好撞上端午節，她突發奇想「用粽子慶生」，「聽說粽子有『包中』的意思，希望我的心意也可以讓粉絲全部『包中』！」一句話讓粉絲融化。

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