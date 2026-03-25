小孩智商「遺傳自媽媽」？醫學題目驚呆哈林：超乎想像

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來藝人楊小黎、前主播周明璟、醫師洪永祥、律師江皇樺，與甫發片的孟慶而、申力安等高學歷者參賽。節目上出一道醫學題「人的鼻子一天會製造一公升鼻涕」，考倒一堆現場專家，更讓哈林說「這太超乎想像」。

哈林（中）主持《哈！真相大白了》邀孟慶而（左起）、申力安、楊小黎，與律師江皇樺（右起）、醫師洪永祥、周明璟同上節目。（公視提供）

節目上聊到「小孩的智商是遺傳自媽媽的」，楊小黎自認「智商來自爸爸」，讓哈林忍不住反問「妳媽媽沒有那麼聰明？」，楊小黎趕緊補充說「媽媽是一個非常努力的人」，覺得爸爸給了她比較聰明的腦袋，「可是媽媽給了我一顆很嚴格、努力的心」，也認為母親在成長過程確實扮演鞭策她的角色。

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曾在加拿大念傳播、也拿到政大碩士學位的周明璟有一對子女，她也以自己經驗說「男生的智商跟媽媽有關係，女兒的長相通常跟父親很像」。醫師洪永祥就自身專業分享表示，男、女生性染色體分別是XY與XX，智商遺傳主要是與X染色體有關，「男生的XY，那個X一定來自媽媽；然後女生有兩個X嘛，一個來自爸爸一個就來自媽媽，所以會平均一點」。而最後楊小黎、周明璟順利殺進節目最後回合「真相凱旋門」，讓哈林笑稱「妳們這次是政大內戰囉！」

楊小黎（左）、周明璟（右）同上節目。（公視提供）

節目上出一道醫學題「人的鼻子一天大約會製造一公升鼻涕。」從小是過敏兒的申力安選「╳」，笑稱「我可以一天一直不停的流鼻涕，但也沒辦法流到一公升的鼻涕」；楊小黎獨排眾議選了「○」，她認為鼻涕這樣的液體在人體「可能是眼淚可能是痰」，有時候演哭戲「一天真的是狂哭，又是鼻涕又是眼淚，然後又有痰的時候，可能有一公升吧？」，哈林忍不住說「妳感情很豐富喔」。

沒想到答案公布確實是「○」，現場節目顧問、醫師鄭名琁也解釋人體每天確實會分泌1至1.5公升的鼻涕，「但平時我們悄悄吞入，只有感冒或過敏時才會察覺，而鼻涕具有過濾細菌與灰塵、保護肺部的功能。」前所未聞的哈林也說「哇，這真的超乎我們想像，人體太有趣了」。

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