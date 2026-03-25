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娛樂 日韓

甜美少女「子帳號」偷罵隊友沒事 畢業翻身成準主播

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本前「早安少女組。」成員北川莉央去年爆出私人帳號偷罵隊友風波，同年宣布離團，最近在明治學院大學畢業典禮上手持畢業證書，露出燦爛笑容，吸引眾人目光。

現場相關人士透露：「北川參加的是社會學部的畢業典禮，母親也到場一起拍照，氣氛溫馨。典禮結束後，母親先行離開，她則與約10名朋友聊天約3小時。雖然過去曾因SNS『分身帳號事件』引發爭議，但她在校內其實人緣不錯。」

北川莉央外型甜美，傳出內定當主播。（翻攝自IG）北川莉央外型甜美，傳出內定當主播。（翻攝自IG）

北川於2025年接連爆出兩起「外流風波」，並於同年12月底自出道6年半的早安少女組畢業。

原來第一次是北川在2025年1月，與男性在東京迪士尼海洋親密合照，當時她解釋對方是「大學朋友」，卻反而引發更大爭議；同年4月，又爆出她用「子帳號」發文，內容充滿對團內成員的激烈發言，例如對當時隊長生田衣梨奈說：「我都說早安了你倒是回啊，噁心死了」還對牧野真莉愛的舞蹈抱怨。

由於北川莉央一直以清純形象示人，因此「外流內容」對粉絲衝擊極大。直到去年4月14日，她在部落格承認：「那些內容確實是我寫的」，全面認錯，並宣布暫停活動。

北川莉央去年底宣布畢業。（翻攝自IG）北川莉央去年底宣布畢業。（翻攝自IG）

只是沒想到，隔天北川莉央傳出內定進入東京電視台擔任主播，因此從「失言風波」到轉戰主播，堪稱戲劇性翻轉。

日媒引述業界人士看法，表示北川莉央用失言形象離團，「進入電視台後，她必須意識到自己不再是偶像，而是一名上班族，要重新建立好感度，未來路恐怕會非常艱難。」

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