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娛樂 電影

丁寧怒吼飆罵不是演！《失樂園》揭社工最無力瞬間

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》聚焦育幼院與兒少犯罪議題，該片釋出幕後花絮，焦點落在丁寧飾演的「丁主任」，飾演一名被夾在制度與現實之間的人，角色充滿複雜度。

丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（冬候鳥電影、文策院提供）丁寧在《失樂園》詮釋育幼院主任。（冬候鳥電影、文策院提供）

丁寧在片中一句情緒爆發的台詞：「那你要我怎麼做？現在根本沒人願意來當生輔員！」點出長期存在卻少被正視的困境，包括社工人力不足、資源有限，但孩子的問題卻一樣不會少。

丁寧坦言，該角色最迷人的地方在於「她很會調整自己」。面對不同對象，她可以切換語氣、態度，像是對里長可以像朋友，對捐款單位則轉為客氣疏離，這種「在縫隙中求生」的生存方式，成為角色最寫實的一面。

丁寧（左）、范少勳在片場「抓瀏海」互動笑翻。（冬候鳥電影、文策院提供）丁寧（左）、范少勳在片場「抓瀏海」互動笑翻。（冬候鳥電影、文策院提供）

為演好這個角色，丁寧實地到育幼院蹲點觀察，不只查資料、看新聞，還直接向第一線社工請教，試圖理解那些外界很少看見的壓力與無力感。她直說：「我們不是要你難過，而是希望你看見。」

有趣的是，花絮裡，丁寧和范少勳對戲時火花十足，私下卻笑聲不斷。她開玩笑吐槽對方「態度很好但講話沒有很好」，讓現場瞬間變成喜劇場。

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