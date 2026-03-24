六月50歲了！半百大壽「生日被寵成公主」 李易當眾激吻閃爆全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕「六月」蔡君茹近日迎來50歲半百大壽，老公李易特地準備生日驚喜，邀請親友齊聚餐廳替她慶生，現場氣氛溫馨熱鬧。然而，當李易端著插滿蠟燭的蛋糕現身之際，在場的所有人開始起鬨歡呼，夫妻倆也應求當眾甜蜜擁吻，六月瞬間被李易寵成公主，幸福畫面閃翻在場親友。

六月近日迎來50歲大壽，在生日派對上激吻老公李易放閃。（組合照，翻攝自IG）

六月與李易結婚邁入第15年，2人曾在2024年傳出婚姻亮紅燈引發外界關注，但最終選擇攜手走過低潮修補關係，如今夫妻倆的甜蜜更勝以往。在此次的生日派對中，六月紮起俐落馬尾，穿著紅色帽T搭配牛仔褲，看起來相當年輕有活力；李易則身穿白色T恤與黑色長褲現身，當他端著蛋糕走向六月時，親友們紛紛鼓譟助興，夫妻倆也大方擁吻放閃，幸福氛圍感染全場。

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除了蛋糕驚喜外，李易還準備名牌飾品盒當作生日禮物，六月打開後露出驚喜表情，滿臉笑容難掩幸福，更公開透露自己許下的生日願望，希望在場親友都能「身體健康、馬上有錢」。派對結束後，李易也在社群吐露真實心緒，感性表示「謝謝太太陪我走過最艱難的日子，謝謝你，我愛你！生日快樂！」大量祝福留言也隨之湧入，令許多粉絲都相當羨慕。

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