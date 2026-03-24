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娛樂 日韓

《訂閱男友》富家千金放棄白袍 回韓當演員曝最大焦慮

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《訂閱男友》飾演Jisoo閨密的賀營，去年以夯劇《外傷重症中心》「千薔薇」一角打開知名度，韓媒挖出她其實是「醫師世家千金」，頂著高學歷背景、紐約藝術研究所出身，卻沒選擇披上白袍，竟是回到南韓當起新人演員，從零開始拚機會。

賀營（右）在《訂閱男友》飾演Jisoo的閨密，是個戀愛腦的女子。（Netflix提供）賀營（右）在《訂閱男友》飾演Jisoo的閨密，是個戀愛腦的女子。（Netflix提供）

賀營在《訂閱男友》飾演熱愛戀愛、性格像彩虹般鮮明的李智妍，和現實中直率隨性的自己形成微妙反差，讓觀眾看到她不同層次的魅力。賀營接受雜誌專訪，笑說，這次是刻意把女性化的一面放到最大，「有點像挖出另一個自己」。

原本在紐約攻讀藝術的她，因為一股「城市能量」決定改寫人生劇本，回南韓學表演，她甚至坦言自己對演戲「像一見鍾情」，那種上癮般的刺激感，讓她甘願放棄原本的安穩路線。

賀營出身醫生世家，卻沒選擇披白袍，改走演藝路。（Netflix提供）賀營出身醫生世家，卻沒選擇披白袍，改走演藝路。（Netflix提供）

只是現實從來並不浪漫，賀營也坦白，演員的最大煩惱是「等待很長」的職業，沒有作品時的不安感一直存在，「會想，如果一直沒被選上怎麼辦？」這句話讓不少網友共鳴：「原來金湯匙也會焦慮。」

即使如此，賀營仍選擇撐下去。從戀愛腦閨密到下一部作品挑戰檢察官，甚至想跨足動作、古裝題材，韓媒看好她正在用豐富角色，證明自己不只是背景漂亮的「富家女」。

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