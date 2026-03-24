（影）宮﨑駿愛徒拍福島「不提災難」 網讚：不賣慘更感人

〔記者鍾志均／綜合報導〕適逢東日本大地震滿15週年，日本動畫大師宮﨑駿愛徒、片渕須直導演創作的動畫短片《ふくふくの地図》（暫譯：福福的地圖）的動畫短片正式上線。

《福福的地圖》以福島為背景創作。（翻攝自YouTube）

多數人印象中，「福島」往往與災難畫上等號，不過該短片沒有沉重說教和刻意煽情，而是透過法國哲學家蘇菲的迷路旅程，帶領觀眾重新認識福島這片土地。

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故事講述來自法國的哲學家蘇菲，為了參加婚禮踏上福島，卻在當地「把地圖弄丟」，沒想到原本的困境，卻成了故事的起點。蘇菲遇上一位神秘「小夥伴」，兩人拿著一本《福島地圖》，開始一段看似隨機、卻充滿意義的旅程。

導演片渕須直在日本大學學習電影期間就結識宮﨑駿和高畑勳，曾創作過《新子與千年魔法》、《謝謝你，在世界的角落找到我》等作品為人熟知。配樂創作人小鳥林檎（ことり りんご）聊到音樂時透露，這次的主軸只有「感謝」；她形容，自己就像跟著主角一起旅行，在自然、文化與人之間的連結中，一點一滴完成旋律。

影片上線後，日本網友直誇這是最強的宣傳片、「原來福島可以這麼溫柔」、「比觀光廣告還有說服力」、「不賣慘更感人」、「沒有災難畫面竟然更有力量」。

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