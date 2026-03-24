自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（影）宮﨑駿愛徒拍福島「不提災難」 網讚：不賣慘更感人

〔記者鍾志均／綜合報導〕適逢東日本大地震滿15週年，日本動畫大師宮﨑駿愛徒、片渕須直導演創作的動畫短片《ふくふくの地図》（暫譯：福福的地圖）的動畫短片正式上線。

《福福的地圖》以福島為背景創作。（翻攝自YouTube）《福福的地圖》以福島為背景創作。（翻攝自YouTube）

多數人印象中，「福島」往往與災難畫上等號，不過該短片沒有沉重說教和刻意煽情，而是透過法國哲學家蘇菲的迷路旅程，帶領觀眾重新認識福島這片土地。

故事講述來自法國的哲學家蘇菲，為了參加婚禮踏上福島，卻在當地「把地圖弄丟」，沒想到原本的困境，卻成了故事的起點。蘇菲遇上一位神秘「小夥伴」，兩人拿著一本《福島地圖》，開始一段看似隨機、卻充滿意義的旅程。

導演片渕須直在日本大學學習電影期間就結識宮﨑駿和高畑勳，曾創作過《新子與千年魔法》、《謝謝你，在世界的角落找到我》等作品為人熟知。配樂創作人小鳥林檎（ことり りんご）聊到音樂時透露，這次的主軸只有「感謝」；她形容，自己就像跟著主角一起旅行，在自然、文化與人之間的連結中，一點一滴完成旋律。

影片上線後，日本網友直誇這是最強的宣傳片、「原來福島可以這麼溫柔」、「比觀光廣告還有說服力」、「不賣慘更感人」、「沒有災難畫面竟然更有力量」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中