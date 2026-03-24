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娛樂 最新消息

AKIRA首次衝擊感瞬間曝 戴耳機起反應：從頭麻到腳

EXILE迎25周年再啟經典系列，攜手松本孝弘打造新作。（LDH 愛夢悅提供）EXILE迎25周年再啟經典系列，攜手松本孝弘打造新作。（LDH 愛夢悅提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「EXILE」放浪兄弟今（24）宣布推出全新單曲《24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘》，不只讓經典「24karats」系列正式回歸，更直接找來「日本吉他之神」松本孝弘跨刀合作，引爆樂迷討論直呼是夢幻連動。

距離上一首《24karats GOLD SOUL》已整整過了10年7個月，這次回歸不只是情懷，而是升級版重啟。

熟悉的HIPHOP基底還在，但這回多了松本孝弘的招牌電吉他，一刀切進去，整首歌轉向「街頭＋搖滾」混血風格，既燃又狠，像是在宣告EXILE的黃金時代還在延續，連松本孝弘自己都笑說：「乍看可能有點意外，但其實超合。」

AKIRA透露，第一次戴耳機聽到成品時「真的從頭麻到腳」，那種衝擊感讓他瞬間回到最初創作「24karats」的初心，像24K純金一樣，不混雜、不妥協，把自我風格做到最純粹。

對主唱ATSUSHI來說，這次合作更是「圓夢等級」；他坦言，松本孝弘是自己從小就聽的音樂人，「真的沒想過有一天可以一起做一首歌。」TAKAHIRO也感性表示，「24karats」一路陪著EXILE成長，如今用全新聲音再出發，有種歷史延續的重量。

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