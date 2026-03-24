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Lily許韶恩驚爆換新歡？ 自曝熬夜趕報告靠「救命水」

Lily近期話題不斷，從藝術展到學霸日常全面吸睛，如今連化妝台上的「新歡」也成為粉絲關注焦點。（翻攝自IG）Lily近期話題不斷，從藝術展到學霸日常全面吸睛，如今連化妝台上的「新歡」也成為粉絲關注焦點。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代「Lily」許韶恩近期話題不斷，從藝術展到學霸日常備受關注，如今連化妝台上的「新歡」也成為粉絲討論焦點。

外型亮眼、氣質出眾的Lily，其實私下是標準「自律型學霸」。Lily近期登上Podcast節目透露，自己每天固定讀書6小時，對成績要求極高，甚至曾因考試沒有達到90分而難過落淚。她坦言，身為星二代，從小就習慣面對外界目光，也因此對自己更加嚴格，希望用實力證明自己。

外型亮眼的Lily私下卻是自律學霸，每天讀書6小時，成績未達90分還會難過落淚。（翻攝自IG）外型亮眼的Lily私下卻是自律學霸，每天讀書6小時，成績未達90分還會難過落淚。（翻攝自IG）

身兼學生、藝術家與模特兒多重身份，Lily坦言近期的生活節奏極快，課業報告與社團活動接踵而來，讓原本引以為傲的健康肌也忍不住拉起「不穩警報」。她笑說，因為長期鑽研保養，身邊朋友遇到肌膚問題都會來問她，簡直成了朋友圈裡的皮膚科小助教。

同時兼顧課業與創作，忙碌生活讓膚況拉警報，Lily笑稱自己已成朋友圈的「皮膚科小助教」。（翻攝自IG）同時兼顧課業與創作，忙碌生活讓膚況拉警報，Lily笑稱自己已成朋友圈的「皮膚科小助教」。（翻攝自IG）

近日Lily再度受邀為日本敏感肌保養品牌「d program敏感話題」拍攝全新專業廣告片。已連續3年擔任品牌大使的她，這次化身「保養 BFF」，大方承認化妝台上的新歡已經換人了。

此外，Lily這次也親自設計專屬IP「d敏你Bunny」，將自己溫和、穩定的形象轉化為角色，結合不同膚況需求延伸應用，再度展現藝術才華。

Lily親自設計專屬IP角色，將溫和穩定形象轉化為創作，展現多元才華。（翻攝自IG）Lily親自設計專屬IP角色，將溫和穩定形象轉化為創作，展現多元才華。（翻攝自IG）

面對熬夜導致的油水失衡與毛孔問題，她也透露近期最依賴升級版「均衡小藍水PRO」，直言：「現在一罐就能同時解決荳荳跟油水不均，吸收很快又不黏，比上一代更有感！」她更笑說，光是品牌急救系列，去年一年就用掉10罐空瓶，展現十足「鐵粉」實力。

連續3年代言再升級，Lily拍攝全新形象大片，化身「保養BFF」大方公開近期新歡。 （翻攝自IG）連續3年代言再升級，Lily拍攝全新形象大片，化身「保養BFF」大方公開近期新歡。 （翻攝自IG）

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