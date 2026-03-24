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娛樂 日韓

尷尬！女星嗆粉絲「不祝福偶像結婚」是厄神 急改口道歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星廣瀨愛麗絲近來在社群談及「偶像結婚觀」，不只沒收到掌聲，反而被日本網友狂轟：「這話由妳來說不適合吧？」明明是正能量的發言，卻點燃粉圈情緒。

廣瀨愛麗絲因發文惹議，一度稱粉絲是「厄神」。（翻攝自X）廣瀨愛麗絲因發文惹議，一度稱粉絲是「厄神」。（翻攝自X）

事情起因於廣瀨18日上傳一張拿著筷子、露出驚訝表情的照片，有網友留言「這表情很像看到偶像宣布結婚」。廣瀨引用該留言回應表示：「如果我喜歡的偶像結婚，我會流著淚祝福；因為正是生活過得充實，才能在工作上發光，而我們粉絲就是全力支持那份光芒。」

她更進一步表示：「要求偶像的人生完全符合自己期待、不能讓自己難過，那就只是『帶來厄運的人』。我只希望我喜歡的人都能幸福。」

其實廣瀨的一番話帶有正能量，但之所以惹議，是因有網友翻出廣瀨愛麗絲過去情史，包括與大倉忠義傳戀情，又被拍到和赤西仁親密互動，因此她的角色並非單純「粉絲」，於是引來網友開嗆「對失落的粉絲說是厄神，太過分了」、「這就叫做站著說話不腰疼」。

廣瀨愛麗絲事後火速道歉，也緊急發文止血：「抱歉，每個人想法不同，我會注意發言。」試圖平息這場風波。

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