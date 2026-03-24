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被問MV中的名畫都收藏了嗎？周杰倫一句話嗆爆阿Ken

周杰倫MV裡也出現蒙娜麗莎，他說自己沒可能收藏。（翻攝自YouTube）周杰倫MV裡也出現蒙娜麗莎，他說自己沒可能收藏。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕眾所期待下，「周董」周杰倫今（24日）盛大舉辦新專輯《太陽之子》新專輯發表及MV首映會，MV花費一億元大手筆打造，有網友看了MV感動說：「謝謝不缺錢的周董願意繼續創作。」由於MV中融入數十幅名畫，並由演員把畫「演活了」，讓網友非常驚艷，主持人阿Ken笑問周董：「這30幅名畫你是不是都收藏了？」周董也一句話嗆爆好友。

主持人阿Ken笑問周董：「這30幅名畫你是不是都收藏了？」（記者胡舜翔攝）主持人阿Ken笑問周董：「這30幅名畫你是不是都收藏了？」（記者胡舜翔攝）

聽到阿Ken的提問，周董幽默嗆他：「裡面有蒙娜麗莎耶！你有病是不是？她還在羅浮宮，要用點腦！」逗得全場哈哈大笑。周董在《太陽之子》MV裡扮演神探，他還融入林布蘭創作名畫《杜爾博士的解剖學課》畫作中，也引起網友好奇研究MV中還出現哪些畫作，其實包括《馬拉之死》，還有泰勒絲MV中也曾致敬過的《奧菲莉亞》等名畫，都在周董的MV中。

周杰倫在MV裡也融入名畫中。（翻攝自YouTube）周杰倫在MV裡也融入名畫中。（翻攝自YouTube）

《太陽之子》由方文山寫詞，周杰倫譜曲，周董說他要求方文山歌詞要符合MV畫面，笑說在他的要求下，方文山在藝術領域的水準也越來越高了。

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