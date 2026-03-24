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娛樂 最新消息

子瑜現身大稻埕被抓包 偷看粉絲跳《TT》真實反映曝光

周子瑜媽媽拍下粉絲（紅色箭頭處）練習《TT》的畫面。（翻攝自IG）周子瑜媽媽拍下粉絲（紅色箭頭處）練習《TT》的畫面。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國人氣女團TWICE上週末在台北大巨蛋連唱3天，台灣成員子瑜唱到感動落淚。周媽媽黃燕玲稍早透過社群曬出一段影片，是她和子瑜到台北大稻埕打卡，沒想到卻在捷運站附近看到有粉絲在跳《TT》，子瑜忍不住在背後替粉絲加油。

看到粉絲努力練舞的當下，周子瑜目光完全被遠處廣場上的粉絲給吸引住。（翻攝自IG）看到粉絲努力練舞的當下，周子瑜目光完全被遠處廣場上的粉絲給吸引住。（翻攝自IG）

黃燕玲表示這次和女兒特別踩點的行程，是位於大稻埕五號碼頭，這裡是主辦單位結合演唱會經典曲打造的「9大神曲」舞蹈打卡點之一。母女倆到打卡點後，遇到可愛的粉絲正放著音樂，當場大秀《TT》，為此黃燕玲不禁直呼：「大家都好努力在跳舞，太可愛了！」

看到粉絲努力練舞的當下，周子瑜目光完全被遠處廣場上的粉絲給吸引住，她停下腳步、靜靜地看著粉絲們跳舞，過程中她還發出歡呼聲，模樣相當俏皮可愛。

周子瑜轉向正面，雖然她的臉上戴著口罩笑得眉眼彎彎。（翻攝自IG）周子瑜轉向正面，雖然她的臉上戴著口罩笑得眉眼彎彎。（翻攝自IG）

緊接著，周子瑜轉向正面，雖然她的臉上戴著口罩，遮住大半張臉，但仍明顯可見到，她的眼睛已完全笑彎成了半月形，眼神裡滿是藏不住的開心及笑意，對於能親眼目睹粉絲的應援感到非常高興。

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