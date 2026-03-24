《富都青年》導演力挺任監製 「不談錢」熱血應援

〔記者許世穎／台北報導〕電影《人生海海》由金獎導演廖克發攜手《富都青年》億萬票房導演王禮霖強強出擊，一舉入圍去年金馬獎最佳劇情片等5項大獎，最終奪下最佳女配角。身為大馬影壇重要推手，王禮霖不僅感性揭露「義氣相挺」廖克發、擔任本片監製的合作契機，更號召《富都》原班團隊「不問酬勞」熱血應援。

陳雪甄在《人生海海》飾演茶餐廳老闆娘「水雲」，被影評盛讚奪金馬獎實至名歸。（甲上提供）

該片今（24）日舉辦試片好評如潮，陳雪甄飾演的茶餐廳老闆娘「水雲」被影評盛讚奪金馬獎實至名歸，片中台詞：「現在已經沒有落葉歸根了，人去哪裡，根就到哪裡」，更狠狠直擊人心，催人淚下。而在劇場界享有盛名的魏雋展，大銀幕首挑大樑的精湛演出，亦被金馬執委會執行長聞天祥點名是金馬男主角大遺珠：「他以幾可亂真的演技，讓人誤以為是馬來西亞人，首次主演電影便展現驚人實力，令人讚嘆。」

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魏雋展（左）、呂楊在在《人生海海》上演夜闖墓園「搶屍」大作戰。（甲上提供）

電影一開場，魏雋展便被客戶嘲諷「裝台灣人裝得真像」，精準詮釋出想融入異鄉的「變色龍」壓抑感，加上渾然天成的大馬混台灣腔，讓觀眾驚呼：「回頭查資料才知道男主角阿耀是台灣人！」

監製王禮霖透露，雖然陳雪甄、魏雋展必須挑戰福建話與馬來腔混合的語境，但他從不擔心：「語言不是他們的障礙，最重要是表演的結合。我看著雪甄每天纏著副導校正口音、吸收大馬文化，那種扎根的力量非常強大，已經與表演融為一體。」

談起與導演廖克發的合作緣分，王禮霖表示，早在2016年金馬創投便相識，當時就很欣賞廖克發的才華，覺得他是很有想法的導演。後來廖克發因《人生海海》找上門，原本只是想邀請王禮霖旗下演員陳澤耀飾演弟弟「阿財」一角，沒想到因檔期不合聊到募資，竟從「借演員」演變成「借資源」。

王禮霖回憶：「我看過劇本後覺得這故事太迷人、很有趣，決定跳下來幫忙！」他更擋下導演原本極度「克難」的拍攝計畫，導入《富都》專業資源，感人的是，團隊成員一聽王禮霖要做廖克發導演的案子，紛紛熱血回應：「先別談錢，我們先去做！」大家都是衝著對導演熱忱的肯定而集結。

魏雋展（左）、陳雪甄在《人生海海》用豁達，甚至帶點自我嘲諷的視角去看待父親離世的荒謬風暴。（甲上提供）

同樣來自大馬，王禮霖認為《人生海海》最觸動他的是對「家」的詮釋：「克發導演用豁達、甚至帶點『自我嘲諷』的視角去看待父親離世的荒謬風暴。與其嚴肅說教，這種方式反而更容易走入觀眾心裡。」

《人生海海》將於4月2日清明假期正式上映，片商宣布將於4／3（五）、4／4（六）於光點華山電影館舉辦「導演講堂」、「表演講堂」，4／3由導演廖克發打頭陣，4／4派出「兄妹檔」魏雋展與陳雪甄深度對談，預售票預計下週三（4／1）下午3點30分起開賣，在光點華山官網及光點華山電影館現場均可購買。

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