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娛樂 最新消息

同框田中千繪見習婚禮？47歲范逸臣鬆口「有觸動」 驚吐成家進度

大愛劇《以身相許》舉行首映會，主演楊一展、范逸臣、亮哲等人出席。（記者王文麟攝）大愛劇《以身相許》舉行首映會，主演楊一展、范逸臣、亮哲等人出席。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《以身相許》今（24）日舉行首映會，主演楊一展、范逸臣、亮哲等人盛裝出席。范逸臣日前與交往10年的田中千繪聯袂出席孫協志、夏宇童婚禮，被問及是否動了結婚念頭，他一度想結束訪問，隨後才鬆口：「每場婚禮都有觸動。」

王齊麟升格人父，好友范逸臣第一時間送祝福。（記者王文麟攝）王齊麟升格人父，好友范逸臣第一時間送祝福。（記者王文麟攝）

為了躲避催婚攻勢，范逸臣主動加碼爆料，透露自己出席了王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮。王齊麟近日升格人父，范逸臣坦言兩人私交極好，從陳詩媛懷孕到生產前雙方都有見面，第一時間也送上祝福。不過被問到自己是否想跟進當爸，他尷尬笑回：「目前沒有想法。」

范逸臣演活大體處理員，24小時On Call共感超馬孤獨。（記者王文麟攝）范逸臣演活大體處理員，24小時On Call共感超馬孤獨。（記者王文麟攝）

在《以身相許》中，范逸臣飾演性格海派卻深藏秘密的大體處理員，角色因需長期配戴防毒面具，臉上留下的深刻壓痕成為演出的職人印記。他感嘆這份工作需「24小時待命」，那種無法掌控時間的壓力，與他跑超級馬拉松時「前無古人、後無來者」的孤獨感非常相似，也因此對這份職業產生由衷敬意。

拍攝期間，演員群集體入住同棟民宿。范逸臣分享，大家雖然會聚在樓梯間討論劇本、慶祝節日，但為了體恤劇組長輩休息，晚上九點後會自動調低音量，如大家庭般的革命情感，讓這部探討生死的沉重職人劇，在戲外多了一份溫馨。

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