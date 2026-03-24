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娛樂 最新消息

30歲歐陽妮妮爆「光速懷二寶」！ 張書豪經紀人鬆口了

今天網路瘋傳歐陽妮妮（右）懷了第二胎，逼得張書豪經紀人趕緊出面澄清。（翻攝自臉書）今天網路瘋傳歐陽妮妮（右）懷了第二胎，逼得張書豪經紀人趕緊出面澄清。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人歐陽妮妮2024年和張書豪登記結婚，自愛子「睦睦」出生後， 夫妻倆經常在個人社群PO出一家三口生活照，看來報福又大甜蜜。不過，日前剛迎來30歲生日的歐陽妮妮，今天突然在抖音PO出一段慶生影片，與她在IG分享的個人慶生畫面全然不同，影片中全家人齊聚一堂，氣氛相當溫馨。然而，影片結尾的一句曖昧文字：「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」，再加上她穿著寬鬆睡衣的模樣，引發廣大網友瘋猜：「難道二寶要來了？」對此，老公張書豪的經紀人也在第一時間做出回應。

歐陽妮妮（前排中）生日影片配文，讓網友誤以為她又懷上第二胎了。（翻攝自抖音）歐陽妮妮（前排中）生日影片配文，讓網友誤以為她又懷上第二胎了。（翻攝自抖音）

歐陽妮妮的慶生影片配文，除了感謝父母歐陽龍、傅娟的養育之恩，和朋友開心互動的她，也同步曬出大兒子「睦睦」的萌照，還寫下：「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」這番言論立刻在留言區炸鍋，吸引粉絲紛紛獻上祝詞，「恭喜妮妮！進度真的神速」。

對於「二胎」傳聞訊息，張書豪的經紀人趕緊闢謠，指張書豪已澄清真的沒有啦，那是妮妮在跟粉絲玩互動，大家想太多了。

新聞一出，有部分網友認為歐陽妮妮真的很會製造話題，但也有粉絲力挺：「30歲正值生育黃金期，就算真的有二寶也很正常」！

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