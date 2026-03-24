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娛樂 電影

（影）拍都市傳說變成都市傳說！《再見UFO》拍完8年出土獲香港導演會三大獎

〔記者許世穎／綜合報導〕入圍今年香港金像獎10項大獎的電影《再見UFO》，日前在「香港導演會年度頒獎典禮」也大有斬獲。獲得「最佳電影」、「最佳導演」梁栢堅及「最佳女配角」衛詩雅三項大獎，成最大贏家！除了之前已獲得香港電影評論學會大獎最佳電影外，《再見UFO》更成為本屆香港金像獎四月揭曉前，最受期待的電影之一。

《再見UFO》故事靈感來自香港目擊UFO的都市傳說。（壹壹喜喜提供）《再見UFO》故事靈感來自香港目擊UFO的都市傳說。（壹壹喜喜提供）

《再見UFO》以香港知名都市傳說「1980年代，華富邨民眾目擊UFO事件」為故事靈感。敘述三位華富邨長大的小孩，一同見證UFO事件後，伴隨成長，三人分別經歷種種時代變遷，細膩情感描繪，讓觀眾感同身受。

1985年，香港仔華富邨曾經有UFO低空飛過的都市傳說，轟動一時。三個少年是當年的目擊者，隨着各人成長，性格迥異的三人都有著不同的人生軌跡。這時香港正經歷天翻地覆的改變，80年代的希望，90年代的浮躁，都落於千禧的蒼白裡。當三個成長夥伴再聚首，早已認不出自己，也早已認不出香港。受盡衝擊的他們不禁問，當年在天台看見的神秘光芒，到底是什麼？

黃又南（左）和徐天佑在《再見UFO》從小一起長大，成年後各自經歷不同精彩人生。（壹壹喜喜提供）黃又南（左）和徐天佑在《再見UFO》從小一起長大，成年後各自經歷不同精彩人生。（壹壹喜喜提供）

該片集合徐天佑、「阿Sa」蔡卓妍及黃又南主演，早在2018年就已拍完，經歷過合約糾紛讓電影被封印多年，時隔8年才終於順利上映，其過程也讓電影本身成為「都市傳說」，增加傳奇色彩！

衛詩雅在《再見UFO》的精湛演出獲得香港導演會年度最佳女配角獎。（壹壹喜喜提供）衛詩雅在《再見UFO》的精湛演出獲得香港導演會年度最佳女配角獎。（壹壹喜喜提供）

電影上映後獲得評論與觀眾一致叫好，幕後團隊更慧眼識英雄，找來許多當時還未成名，但近年屢獲肯定的演員共同演出，包含衛詩雅、白只、梁雍婷、朱栢康與杜德偉，還有資深的盧海鵬、陳友和張堅庭，都讓電影獲得更好的口碑。

另外「香港電影評論學會大獎」對於《再見UFO》也是經過激烈討論之後，在15部重量級電影中投票選出這部電影成為2026年最佳電影，也代表了《再見UFO》具有舉足輕重的可看性。《再見UFO》預計4月24日在台上映，讓台灣觀眾也有機會一睹這部被稱為「都市傳說」，得獎連連的好電影。

《再見UFO》預告：

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