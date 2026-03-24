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娛樂 最新消息

楊銘威、方志友驚傳婚變 楊一展聞訊驚呼：怎麼可能

大愛劇《以身相許》舉行首映記者會，導演徐輔軍率領楊一展、范逸臣、亮哲、董季鑫等實力派演員現身。（記者王文麟攝）大愛劇《以身相許》舉行首映記者會，導演徐輔軍率領楊一展、范逸臣、亮哲、董季鑫等實力派演員現身。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《以身相許》昨（24）日舉行首映記者會，導演徐輔軍率領楊一展、范逸臣、亮哲、董季鑫等實力派演員現身。這部探討大體捐贈與模擬醫學的職人劇，讓演員體察生死，更讓眾男星在戲外有了奇妙的轉變。

楊一展變身哲學家，宿舍偷聽范逸臣開唱。（記者王文麟攝）楊一展變身哲學家，宿舍偷聽范逸臣開唱。（記者王文麟攝）

飾演醫學中心主任的楊一展，戲外透露自己成了范逸臣的小粉絲。兩人同住劇組宿舍時，范逸臣隨口哼唱的歌聲對他而言簡直是「免費小型演唱會」。深受角色影響，楊一展開始鑽研佛法，體悟出「上帝視角」與「藉假修真」的情緒管理，笑言現在即便有脾氣也能瞬間轉化，追求活在當下的平靜。

范逸臣表示大體處理與超馬都有孤獨感。（記者王文麟攝）范逸臣表示大體處理與超馬都有孤獨感。（記者王文麟攝）

金曲歌王范逸臣在劇中挑戰24小時待命的大體處理技術員。他感嘆這份職業精神壓力極大，且隨時會被召喚，這份使命感與他熱愛的「超級馬拉松」不謀而合。他感性表示：「跑超馬時前無古人、後無來者，那種孤獨感與守護生命最後一段路的責任非常相似。」

亮哲飾演權威醫師，戲中因思念友人得對著豆芽菜練習情緒，讓他自爆現在對「豆芽菜」有陰影。身為二寶爸的他，拍完此劇也開始思考若自己成為大體老師，孩子會是什麼狀態。

董季鑫劇中冷靜，戲外卻是正義感十足的「雞婆男」。他曾因不滿女演員被欺負而挺身而出，幽默自嘲雖然星路難走，但絕不後悔仗義執言。

針對同劇演員楊銘威近日傳出的婚變傳聞，曾與方志友合作過的楊一展聽聞後驚呼：「怎麼可能！」他表示平時與楊銘威在片場大多交流「運動經」，和對方早前一同受訪，對方的重心始終在家人身上，完全沒察覺有任何異狀。

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