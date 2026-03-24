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娛樂 音樂

（影）一句話嚇壞A-Lin 上海演唱會粉絲大喊「關鍵字」歪樓

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金曲歌后「A-Lin」黃麗玲的2026世界巡迴演唱會，日前在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱。演唱會上發現有趣小插曲，當A-Lin在台上勁歌熱舞時，一名女粉絲在台下大喊：「黃麗玲的X」，嚇得A-Lin在台上變臉，驚恐說：「等一下，那個音…我應該沒有聽錯吧？」

金曲歌后「A-Lin」黃麗玲的2026世界巡迴演唱會，日前在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱。（翻攝自抖音）金曲歌后「A-Lin」黃麗玲的2026世界巡迴演唱會，日前在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱。（翻攝自抖音）

上海演唱會的互動環節中，一名女粉絲在台下激動大喊：「黃麗玲的兵」，A-Lin當場花容失色，歪著頭指著粉絲問：「等一下，那個音…我應該沒有聽錯吧？是…B…」。經過再三確認後，A-Lin才發現自己聽錯了，粉絲說的是「士兵」的「兵」，忍不住大笑。

A-Lin搞清楚狀況後，帶著全場聽眾再喊一次。（翻攝自微博）A-Lin搞清楚狀況後，帶著全場聽眾再喊一次。（翻攝自微博）

A-Lin笑說自己聽到黃麗玲的什麼「聽得有點…」，她還說粉絲發音要標準一點，更瘋狂帶領全場大喊：「黃麗玲的…兵」，強調要有鼻音。粉絲看到影片也留言：「是這麼open的嗎？」、「怎麼比北美還開放」、「天后的害怕」。

一名女粉絲在台下激動大喊：「黃麗玲的兵」，聽錯音的A-Lin難掩驚愕。（翻攝自微博）一名女粉絲在台下激動大喊：「黃麗玲的兵」，聽錯音的A-Lin難掩驚愕。（翻攝自微博）

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