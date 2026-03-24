李貞秀嗆劉世芳「代替月亮懲罰妳」 媒體人王時齊酸：你問過月亮嗎？

資深媒體人王時齊在節目中忍不住開酸李貞秀「月亮有同意你代替她嗎」？」（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委李貞秀自比美少女戰士，網友不買單！

李貞秀近日頻頻摃上質疑她雙重國籍身分的內政部長劉世芳，先是發文用「頭七」來形容劉世芳，昨晚深夜在個人YT頻道又開嗆「要代替月亮」來懲罰劉世芳，此言一出，驚呆不少網友，連法政界人士都不難以理解這是一個自認為懂法知法的立委所講出來的話嗎！

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連資深媒體人今天（24日）下午上三立政論節目《前進新台灣》評論此事時，都忍不住搖頭，開酸李貞秀「你要代替月亮？你有問過月亮嗎？月亮有同意嗎？」

王時齊的質疑點，讓不少不滿李貞秀自比美少女士、黑化自己童年偶像的網友們，紛紛大讚王時齊「終於為『月亮』申張正義了」！

李貞秀昨在個人YT頻道《李貞秀 貞人真事》裡，哭訴近45分鐘，指控媒體對她不公、大家都指責她，對於她使用「頭七」二字，她回擊是劉世芳先罵她的，「我的個性是加倍奉還，你對我好，我會對你更好，你對我壞，我一定會對你更凶，我一定要代替月亮來懲罰妳。」

有好心、看不下去的網友，在底下留言「妳現在是立委啊，要謹言慎行啊，不要口無遮攔無的放矢啊，別搞到最後，連自己人都不想挺妳了，而且妳越崩潰，欺負妳的人就越爽。」、對於她沒求證就爆料高虹安拿了柯文哲700萬的說詞，更直轟：「為了讓妳上台阿北跟國昌主席扛了多少罵聲？然後妳現在就搞這齣報答民眾黨喔？識相點就自己滾吧，讓有能力、沒爭議、情緒穩定、懂得知恩圖報的人上來。」

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