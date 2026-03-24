（獨家）TVBS爆百人裁員潮 廖筱君談老東家揭媒體寒冬現象

廖筱君談老東家，有感主流媒體面臨寒冬。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS近期陸續傳出大規模人力縮編，據傳裁員2波共百人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效，如今又傳出裁員潮恐怕還有下一波。資深媒體人廖筱君過去曾任職過TVBS，她今（24）日出席紀錄片《韌性之島 台灣紀實》首播記者會，在台上致詞時也有感主流媒體面臨寒冬，而被問及老東家現狀，她也分享看法。

廖筱君4年前從電視台離開後就轉戰自媒體，在YT上經營的有聲有色，被問及老東家裁員潮，她表示真正的裁員原因她不曉得，但她深知傳統媒體的壓力，她也提到，轉型到數位，從媒體、從新聞人可能都要有新的思維、新的工作態度，如何去創造自己的工作價值，「媒體在這麼嚴酷的寒冬裡，怎麼樣保有公司的資產，因為員工是公司最重要的資產，這其實是非常重要的，這也是我想媒體非常兩難的地方。」

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成立於1993年的TVBS，總員工人數約莫在1400-1500人之間，早在去年3月就傳出裁員，T台這2波裁員人數已逼近百人，近日再爆還有第3波，且是較為高階的管理職員工，而對於裁員傳聞，T台日前發聲明表示，目前媒體產業正面臨前所未有的結構性變革，在市場競爭與科技演進的雙重壓力下，公司必須做出陣痛轉型，為了提前布局未來、強化競爭力，才針對人力結構與職能配置進行「必要調整」，以提升營運效率。

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