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娛樂 電影

昔創YT燒2千萬！廖筱君自掏腰包做紀錄片 「爆瘦7公斤」曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人廖筱君時隔25年重返民視，推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》由她擔任製作人兼主持人，攜手4位新銳導演深入台灣社會現場，將推出6大議題紀錄片，其中探討罷免志工的單元「無名英雄的覺醒」將於3／29播出，今（24）日廖筱君出席首播記者會，她也透露自己為了拍紀錄片瘦了7公斤。

廖筱君推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》今出席開播記者會。（民視提供）廖筱君推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》今出席開播記者會。（民視提供）

廖筱君花了兩年拍攝罷免志工的紀錄片，這期間幾乎工作到清晨，也坦言最後三個月的壓力很大，但強調自己身體狀態都好，而與她同為媒體人的老公也是「蹽落去」跟著廖筱君一起籌備紀錄片，目前廖筱君除了有其他5個紀錄片單元還在拍之外，還有YouTube節目，她笑說現在跟老公最常講的話都是：「趕快睡，不要再剪片了」、「不要再滑手機了」。

廖筱君4年前離開電視台後，轉而投入經營YouTube頻道《筱君台灣PLUS》，過去透露4年來已投入超過2千萬元積蓄，甚至為此賣房，雖累積51萬訂閱，至今仍未回本；這次紀錄片仍由廖筱君自掏腰包籌備，問及燒了多少錢，她並未透露，強調很感謝民視給予的資源和大力支持，「如果要顧慮到經費會很難做下去，有些事情是沒辦法等的，該做的事情要繼續做下去。」

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