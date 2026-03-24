強碰周杰倫！張信哲「梵谷小鎮」現蹤 驚人巧合曝光

張信哲與法國演員合作拍攝。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張信哲推出新歌《萬語千言》MV，他去年遠赴法國鄉間拍攝，選在有「梵谷小鎮」之稱的奧維爾取景，這也是畫家梵谷生前最後居住的小鎮，特別值得一提的是，這支MV並結合油畫特效，讓影像如同一幅幅流動的畫作，致敬梵谷藝術精神。巧合的是天王周杰倫的新歌《太陽之子》，MV同樣向梵谷經典名畫致敬。

張信哲新歌MV結合油畫特效。（潮水音樂提供）

張信哲《萬語千言》MV邀請金曲導演黃中平操刀，概念來自於有著藝術魂的張信哲，他引用梵谷名言：「我夢見自己的畫，我畫下我的夢（Je rêve la peinture et puis je peins mon rêve.）」將創作與生命緊密連結。MV以梵谷的創作歷程為隱喻，描繪創作者在孤獨與堅持之間的掙扎與綻放，如同梵谷寫給親弟弟提奧（Theo van Gogh）的663封信，提及對每幅畫的創作感觸，從光影流轉、大地四季，到愛情、親情與友情的情感堆疊，張信哲感性地說：「每個筆觸都是梵谷想說的話，每幅畫的完成都是他的萬語千言。」

請繼續往下閱讀...

張信哲遠赴有「梵谷小鎮」之稱的奧維爾取景。（潮水音樂提供）

事實上，《萬語千言》MV早在去年11月便完成拍攝，立即展開精雕細琢的剪接及漫長的後製，當時張信哲甫結束歐美8站巡演，最終站落腳巴黎，他特地多停留幾天投入拍攝工作，MV拍攝地從巴黎市區向外延伸，拉遠至梵谷生命最後停駐的小鎮，鏡頭深入畫作誕生的原景場域，從草原、教堂到居住過的房舍，甚至連其長眠之地都納入拍攝畫面。每一處風景皆對應梵谷畫作中的真實場景，讓影像與藝術跨時空對話，也讓這首歌不只是音樂作品，更像一場關於創作與生命的靜默對話。

而在影像呈現上，《萬語千言》更加入油畫風格特效，讓畫面在流動之間轉化為一幅幅如同梵谷筆觸般的作品。這樣的設計不僅向梵谷致敬，也讓張信哲的音樂與畫作精神交織於同一個時空，形成最緊密的藝術連結。此外，MV也特別邀請法國演員參與演出，這批氣質出眾的男女演員同時也是專業的古典樂手，並在鏡頭中實際演奏，讓音樂與影像自然融合，營造出唯美浪漫且充滿文藝氣息的視覺氛圍。

張信哲形容《萬語千言》像是一段與「音樂精靈」同行的旅程，「在人生命中，有時候會遇到一些像精靈一樣的存在，帶著你走過不同的地方，去感受這個世界。這首歌就像是我和這個音樂精靈一起旅行，在過程中慢慢打開內心，用真心去感受一切。」他表示：「其實真正的『萬語千言』，未必需要親口說出來，而是存在於那些值得被記住的瞬間，可能是一個畫面、一個片刻，甚至是你眼中映出的彼此，那些都是從心裡傳達出來、不需要言語的情感。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法