嘆台灣受苦太多！楊烈現身挺廖筱君喊話：台灣有事就要站出來

廖筱君推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人廖筱君時隔25年重返民視，推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》由她擔任製作人兼主持人，攜手4位新銳導演深入台灣社會現場，將推出6大議題紀錄片，其中探討罷免志工的單元「無名英雄的覺醒」將在3／29播出，今（24）日廖筱君出席首播記者會，現場嘉賓雲集，歌手楊烈也特地到場支持。

楊烈現身挺廖筱君。（民視提供）

楊烈在台上致詞時感性提到，「台灣幾十年來，先進如何流血流汗，這個精神值得敬佩，台灣走到現在，受苦受太多了，勇敢走、有毅力走，現在不會覺得危險，只要有勇敢、向前走！如果感覺危險，卻沒有動作，這樣就糟了。」並提到父親曾跟他說過：「台灣有什麼事情，你就是要站出來」，也強調承認自己的國家很重要。也提到他將舉辦世界巡迴演唱會，「我的成就不是在賣幾張票，我的成就是把自由之地的文化傳到全世界。」

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廖筱君與楊烈兩人交情多年，廖筱君也說常在街頭運動看到楊烈，他也常問廖筱君，有什麼可以幫得上忙，「我跟他說只要給予我們正能量鼓勵就可以了。」廖筱君也說很感謝她「瘋狂」的團隊，陪著她上山下海，也自嘲自己選擇了非常辛苦的路，但她從不為此後悔。

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