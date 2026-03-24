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娛樂 最新消息

不只孫芸芸！時尚名媛錢德月「去年搶先當外婆」 嫁女半年火速抱金孫

錢德月去年當上外婆後秒化身「曬孫魔人」。（組合照，翻攝自IG）錢德月去年當上外婆後秒化身「曬孫魔人」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣第一名媛」孫芸芸震撼爆喜訊！26歲長女廖思惟今（24日）傳出在澳洲平安產下一子，她也正式升格為外婆。不過，台灣名媛圈中其實早有人已搶先一步抱孫，其中「時尚名媛」錢德月就是一例，女兒「Tiffany」董若彤在結婚逾半年後順利誕下男寶寶，火速讓錢德月在去年中晉升為外婆。

孫芸芸向來是台灣社交圈與時尚圈的代表人物，她與微風集團董事長廖鎮漢膝下育有1子1女，沒想到夫妻倆的26歲長女廖思惟今（24日）傳出在澳洲誕下一名男嬰，隨著母子均安的喜訊曝光，同時也意味著孫芸芸順利躋身外婆行列。

據悉，孫芸芸近期幾乎消失在時尚活動場合，正是為了陪伴女兒廖思惟待產並協助照顧，面對長女未婚生子並分手富二代男友，身為母親的孫芸芸則溫情喊話，「我深愛女兒，會一直支持她的選擇，謝謝關心！」在47歲之際當上外婆，孫芸芸與長女廖思惟的喜訊瞬間引爆各界討論，不過台灣名媛圈另一位「時尚名媛」，其實已搶先一步晉升為外婆。

錢德月（左）愛女董若彤（右）在結婚半年後誕下一名男寶寶。（資料照，記者陳奕全攝）錢德月（左）愛女董若彤（右）在結婚半年後誕下一名男寶寶。（資料照，記者陳奕全攝）

「時尚名媛」錢德月早在去年5月已開始享受含飴弄孫的天倫之樂，雖然當時她與三合耐火工業董事長董建三離婚已8年，不過28歲愛女「Tiffany」董若彤的婚姻相當甜蜜幸福，更在宣布婚訊僅半年就誕下一名健康的男寶寶；錢德月在升格外婆後時常分享全家人的合影，更不時公開抱著孫子的溫馨畫面，凍齡外貌完全看不出已是56歲外婆，成為名媛圈的閃亮焦點。

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