最強助攻！澀谷指標Live House啟動《Two Waves》徵選 台灣聲音登陸日本

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣音樂實力近年橫掃亞洲，繼結合台灣宮廟文化的神秘樂團「震樂堂」成功插旗日本富士搖滾（FUJI ROCK），一場全新的台日音樂交流計畫正式引爆。

拍謝少年。（duo MUSIC EXCHANGE提供）

由英國傳奇樂團Jamiroquai主唱J.K.監製、坐落於東京澀谷心臟地帶，擁有22年歷史的指標性專業展演空間「duo MUSIC EXCHANGE」，宣布啟動《Two Waves》台灣音樂人徵選企劃。計畫公布不到一週，便吸引超過30組原創音樂人報名，展現出台灣音樂的強勁動能。

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HUSH。（duo MUSIC EXCHANGE提供）

主辦單位對台灣音樂人的舞台感染力印象極深，他們過去曾與「金曲歌王」HUSH、持修、怕胖團、拍謝少年等台灣音樂人合作。去年HUSH在當地的演出，因為曾演唱電影《我在原地等你》主題曲，消息一出便吸引大批熱情影迷到場追星。主辦單位觀察到：「HUSH的音樂很有敘事感，唱歌像在說故事。現場氣氛安靜得不可思議，很多觀眾專注到流下眼淚，那一刻我感受到一首歌真的能承載一段時光。」

除了感性氛圍，台灣樂團特有的現場互動更是讓日本樂迷大開眼界。台式搖滾的「生猛」與人情味，常在東京街頭掀起話題，例如「拍謝少年」演出時，樂迷自發性吹起泡泡、揮舞毛巾，這種充滿參與感的應援文化對日本觀眾來說極為新鮮。「怕胖團」則以超強的親和力收服了全場，即使聽不懂歌詞，卻連後台的音響師都成了鐵粉。主辦單位透露：「音響師雖然不懂中文，但每次怕胖團來演出他都特別開心，那種超越語言的情感傳遞，就是現場演出的魅力。」

怕胖團。（duo MUSIC EXCHANGE提供）

其實「duo MUSIC EXCHANGE」長期以來便是台灣音樂人走向世界的「最強助攻」。從2022年起與台灣「浮現祭」穩定結盟，到2024年與「搖滾台中」聯名設立FUJI ROCK徵選舞台，將「震樂堂」送上國際級的Rookie A Go-Go舞台，都證明了該場館在推動台日交流上的實戰能力。主辦單位強調，此次《Two Waves》企劃不只是找人去表演，更要建立長期的雙向機制。正如計畫名稱所寓意，日本與台灣是兩道不同的浪潮，但當兩者交匯，勢必能激盪出燦爛的藝術浪花。

《Two Waves》報名時程即日起至3月31日截止。徵選資訊：https://www.duomusicexchange.com/project/nittaiexchange/audition2026tw.html

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