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娛樂 最新消息

驚！周杰倫自爆巡演期恐慌症上身 「有點恐怖」

周杰倫今（24日）盛大舉辦新專輯《太陽之子》新專輯發表及MV首映會。（記者胡舜翔攝）周杰倫今（24日）盛大舉辦新專輯《太陽之子》新專輯發表及MV首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫今（24日）盛大舉辦新專輯《太陽之子》新專輯發表及MV首映會，主持人阿Ken是他好友，因此對談間能讓他放鬆，笑聲連連，不過他也提到，每個人心中都有黑暗面，透露出巡演期間曾經兩度遭遇恐慌症發作，自己都覺得「有點恐怖」。

談到新歌《太陽之子》，周董說每個人內心都會有黑暗面，需要克服心魔，另談到：「以前年少輕狂時不會想太多，但現在成熟了，情緒比較多。」因為只想傳達正能量，周董未對自己的恐慌症多說什麼，只輕描淡寫說：「有點恐怖，不要再提了。」

主持人阿Ken是周杰倫好友，兩人今天有說有笑。（記者胡舜翔攝）主持人阿Ken是周杰倫好友，兩人今天有說有笑。（記者胡舜翔攝）

常有網友開玩笑說，周董在MV裡就是一直走路、一直走路，但今天首映的《太陽之子》他扮起神探，還把許多世界知名名畫「演活了」，梵谷甚至告訴他線索，透露自己的耳朵是被誰咬傷的，周董笑說，耗資一億真的花太多錢了，公司預算都花完了，開玩笑說專輯裡其他歌曲MV真的只能拍成「一直走路、一直走路」。

至於台灣歌迷關切的周董新巡演何時會再唱回大巨蛋？他今天沒有明確說明，只說巡演都會兩三年，確定最後會唱回台灣。據了解，因檔期等各種問題，周董新巡演今年確定無法在台灣看到。

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