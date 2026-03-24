《天才老爹》主角判賠6.1億 比爾寇斯比遭判鉅額賠償 案情曝光

1980年代美國最代表性情境喜劇之一的《天才老爹》主角比爾寇斯比（前排左）深陷性侵案。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕1980年代美國最代表性情境喜劇之一的《天才老爹》（The Cosby Show），當中主要演員比爾寇斯比（Bill Cosby）遭美加州民事陪審團裁定必須對一樁性侵犯負責，並判決賠償女子1925萬美元（約新台幣6.1億元）。

比爾寇斯比於1972年對一名女子下藥並性侵，據外媒報導，在聖塔莫尼卡經過兩週審理後，陪審團認定現年88歲的比爾寇斯比對唐娜莫辛格（Donna Motsinger）構成性侵犯與性攻擊，且須負民事責任。

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比爾寇斯比曾在邀請餐廳女服務生欣賞自己表演時，進行性侵。（美聯社）

莫辛格在法庭指出她曾在舊金山附近一家餐廳擔任服務生，2023年指控比爾寇斯比曾邀她去附近聖卡洛斯一間劇院觀看自己的單口喜劇表演，當時兩人都30多歲。比爾寇斯比給她葡萄酒以及兩顆藥丸，莫辛格以為比爾寇斯比給她的是阿斯匹靈，服藥後，她逐漸失去意識，被兩名男子抬上豪車。

訴訟文寫著：「她在自己家中醒來時，身上衣服幾乎全部被脫光，只剩內褲。沒有上衣、沒有胸罩，也沒有褲子。她知道自己被下藥並遭比爾寇斯比強暴。」

陪審團判決莫辛格除獲得金錢補償外，其中包含：精神痛苦、喪失生活樂趣、悲傷、焦慮、羞辱。未來陪審團還可能在懲罰賠償階段裁定更多賠償金。

比爾寇斯比（中）以情境喜劇《天才老爹》中幽默愛家的一家之主成為家喻戶曉的紅星。（美聯社）

寇斯比以情境喜劇《天才老爹》中幽默愛家的一家之主成為家喻戶曉的紅星、被稱為「國民老爸」，沒想到卻在#MeToo運動時期被至少60名女性出面指控性侵，成為首位被審判並定罪的名人。

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