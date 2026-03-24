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娛樂 最新消息

Higher Brothers成員二度在台北開唱 大咖歌王也來了

KnowKnow將二度在台北舉辦專場。（ICON Promotions提供）KnowKnow將二度在台北舉辦專場。（ICON Promotions提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾登上《紐約時報》、《富比士》等國際報導的嘻哈音樂人 KnowKnow即將帶著全新巡演企劃登陸台北。

本次台北站將以樂團編制與全新編曲呈現，KnowKnow更邀請好友——曾合作單曲《Pull Up》、近期在《披荊斬棘2025》同台的金曲歌王「MC HotDog」熱狗擔任嘉賓，令樂迷們相當期待。

KnowKnow邀請熱狗合體。（ICON Promotions提供）KnowKnow邀請熱狗合體。（ICON Promotions提供）

KnowKnow自出道以來發行多張個人作品，從Higher Brothers的唱將擔當，到推出《Mr. Enjoy Da Money》、創立專輯同名潮流品牌「MEDM」，品牌更曾與陳冠希創立的品牌「CLOTTEE」推出聯名系列，在潮流圈引領話題，展現他在音樂與時尚領域的雙重影響力。

多產的他更持續耕耘抒情風格，在全球串流平台上寫下佳績，個人最新EP《Mr. Enjoy Da Melody》與國際頂級音樂人交流醞釀、成熟質感全面升級。除了音樂上的轉變，KnowKnow 也在近年迎來人生階段的蛻變，隨著第二個孩子即將出生，他將更沈澱的思考與情感帶回作品與舞台之中。

KnowKnow將二度在台北舉辦專場。（ICON Promotions提供）KnowKnow將二度在台北舉辦專場。（ICON Promotions提供）

他和熱狗在《披荊斬棘2025》中不只創作，還一同練舞、健身，培養了絕佳默契。KnowKnow表示：「我本來就是狗哥的粉絲，在節目結束後特別想他，所以邀請他幫我來唱幾首。」聊到是否有機會重現節目的唱跳演出？KnowKnow也對熱狗喊話：「如果狗哥還想得起來怎麼跳，就唱跳給台北樂迷看！」

即將二度在台北演出的KnowKnow，也分享對台北的印象，他表示：「小時候看了許多偶像劇，上次聽到許多人講話的口音，即使是講『屁啦！』都有一種熟悉感，聽誰說話都有點像在電影對白的感覺。」也希望這回可以吃到炸雞排，以及朋友們都要來打卡的焢肉飯；「KnowKnow - MR. ENJOY DA MELODY WORLD TOUR LIVE IN TAIPEI」將於4月 24日在Legacy Taipei登場，最新消息可鎖定主辦單位ICON Promotions官方社群。

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