麥莉希拉《孟漢娜》20週年真情回歸 盤點這8部世代經典全是童年

《孟漢娜》首播滿20週年。（Disney+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕以迪士尼《孟漢娜》成名的麥莉希拉強勢回歸！隨著節目首播滿 20 週年，帶著20週年特輯重新站上舞台，宣告「Hannahversary」正式到來，為了慶祝這個屬於整整一個世代的里程碑，串流平台Disney+也同步集結8部陪許多人長大的經典片單，瞬間帶大家走入最熟悉的青春故事。

麥莉希拉（左）帶著《孟漢娜20週年特輯》回歸。（Disney+提供）

《孟漢娜》｜20週年

20年前的今天，一個普通女孩在舞台上戴上金色假髮後，掀起2000年代最難被取代的流行風暴。為了慶祝《孟漢娜》首播滿20週年，麥莉希拉帶著《孟漢娜 20週年特輯》正式在 Disney+ 回歸。

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這部一小時特輯在現場觀眾前錄製，由 Podcast女王亞歷山德拉庫珀主持，重現了史都華家客廳與傳奇更衣室佈景，收錄幕後未曝光畫面與現場演唱，並帶來好友席琳娜戈梅茲的驚喜現身，以及麥莉與父親的真情重逢。

《孟漢娜》全系列在Disney+累積超過5億小時的觀看紀錄，跨越世代仍持續增長。麥莉希拉如此形容這次回歸：「《孟漢娜》永遠是我生命的一部分。它從一部電視節目，變成了我們共同擁有的一段人生，影響了我，也影響了無數粉絲，這讓我無比自豪。這次的 Hannahversary，是我獻給陪伴了我20年粉絲的感謝與慶祝。」

對於這部特輯，她也坦言：「我們不想要諷刺感，這不是一個玩笑。我的目的不是製造話題，而是讓粉絲感受到，我看見你們了。我的一切，都是因為你們的陪伴。」迪士尼品牌電視（Disney Branded Television）總裁阿約戴維斯亦表示：「《孟漢娜》讓無數粉絲敢於做夢、盡情歌唱、勇敢做自己，這也是為何它的傳奇跨越了世代。這部特輯，是我們與麥莉一起寫給粉絲的情書。」

《歌舞青春》同樣迎來20週年。（Disney+提供）

《歌舞青春》｜20週年

若要選出定義一個世代的青春符號，同樣迎來20週年的《歌舞青春》絕對是不二之選！作品被譽為「迪士尼頻道黃金時代的巔峰代表作」，描繪籃球校隊明星特洛伊與資優生女孩凱碧，兩人試圖打破高中校園裡根深蒂固的社交階級、追尋舞台夢想的歷程。

該系列的原聲帶不但登上告示牌200專輯榜冠軍，其中《We're All In This Together》、《Breaking Free》等熱門歌曲在全球瘋狂傳唱，招牌的「野貓隊舞步」在20年後的今天還在社群媒體上被翻跳。現在就藉此一窺當時的收視神話，重溫屬於自己的「青春主題曲」。

《汽車總動員》用擬人化的汽車世界，說了一個關於友情、成名與找回初心的故事。（Disney+提供）

《汽車總動員》｜20週年

表面是賽車電影，骨子裡是一封寫給「慢下來」的情書。皮克斯用擬人化的汽車世界，說了一個關於友情、成名與找回初心的故事，而「閃電麥坤」與「拖線」這對奇妙搭檔，20年來始終是親子觀眾心中最溫柔的角落。在當下 F1賽車熱潮正盛之際，不妨帶著這個知識重看：麥可舒馬克、路易斯漢米頓等F1傳奇賽車手，都曾為這部電影各地版本配音。

《穿著Prada的惡魔》今年將推出續集。（Disney+提供）

《穿著 Prada的惡魔》｜20週年

睽違20年，《穿著Prada的惡魔》女魔頭米蘭達回來了！續作預告在 24 小時內突破超過 2.22億次觀看，相信讓粉絲們更加震驚的是主角群的凍齡神顏。還記得當時安海瑟薇飾演的安德莉亞，一名莽莽撞撞、初到紐約的菜鳥，每天應付上司米蘭達的瘋狂需求，數度崩潰哭泣、甚至失去了自己的生活，然而她也逐漸從中成長、贏得米蘭達的信任。兒時印象深刻的或許是電影中的漂亮服裝，不過20年後進入職場的我們，是否更能體會安德莉亞的堅韌與不易？

《少年魔法師》跨越所有年齡層。（Disney+提供）

《少年魔法師》｜19週年

如果你小時候曾幻想過自己也有魔法，很可能是《少年魔法師》害的。普通家庭、普通學校、但艾莉絲魯索隨時可以用魔杖讓一切失控，那種「我有秘密但不能說」的青春共感，跨越了所有年齡。將近 20年後，席琳娜戈梅茲從魔法少女走成了奧斯卡金牌製作人，甚至在《孟漢娜 20週年特輯》帶來驚喜現身，但艾莉絲·魯索的靈魂，永遠停在那個魔法訓練室裡等你回來。

《我愛夏莉》也滿16週年。（Disney+提供）

《我愛夏莉》｜16週年

2010年，姊姊泰蒂開始為還是嬰兒的妹妹夏莉錄下成長影片，沒有複雜劇情，只有鄧肯一家人最真實的日常溫度，每集結尾那句「Good Luck Charlie」至今仍是許多人心裡最有安全感的聲音。而 今年年初，粉絲們驚喜發現影集裡的「預知夢情節」竟已到來——劇中鄧肯夫婦夢見夏莉在2026年1月7日長成了一個翹課、染髮、頂嘴的叛逆少女，浮誇爆笑的情節在社群上經典重現，讓粉絲們直呼：《我愛夏莉》絕對是最看不膩的迪士尼作品之一！

《小查與寇弟的頂級生活》以住在飯店裡長大的童年設定吸引觀眾。（Disney+提供）

《小查與寇弟的頂級生活》｜21週年

飯店大廳住進了一對雙胞胎，從此整棟建築的秩序就沒再正常過。《小查與寇弟的頂級生活》讓「住在飯店裡長大」這件最不日常的事，變成了整個世代最有共感的童年設定。21年後，那種在大人世界裡橫衝直撞、卻始終被人包容的少年感，依然讓人看了忍不住微笑。

《檸檬大嘴巴》用龐克和搖滾說出了那個年代最真實的青少年處境。（Disney+提供）

《檸檬大嘴巴》｜15週年

沒有精英校園，沒有粉紅泡泡。《檸檬大嘴巴》從一開始就選擇了不一樣的路，五個被貼上「邊緣人」標籤的孩子因留校察看而相遇，用龐克和搖滾說出了那個年代最真實的青少年處境：家庭、階級、發聲的權利。

主題曲《Determinate》在Spotify突破1.4億播放；演員陣容中的娜歐蜜·史考特後來成為迪士尼真人版《阿拉丁》的茉莉公主，海莉·清子則成為LGBTQ+社群的重要文化聲音。當年製作團隊一致認為「第一集已經完美傳達了故事的精神」而婉拒續集，正是這份執念，讓它成為影迷心中永遠的神作。

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