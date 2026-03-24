大驚喜！周杰倫英國古堡求婚昆凌 超浪漫影片將放送

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫新專輯《太陽之子》即將在3月25凌晨數位上線，今（24日）除了先首映《太陽之子》MV，事後也加碼讓媒體及百位幸運粉絲搶先欣賞另一之在澳洲拍的《掏金小鎮》MV，他笑說在《太陽之子》扮的是神探，在《掏金小鎮》則是扮偵探。

周杰倫今分享當年向昆凌求婚的狀態。（記者胡舜翔攝）

不僅如此，周董今天心情大好，事後向媒體透露，決定將過去在英國古堡向昆凌求婚的私藏影片，加入某一首新歌MV中，也略為分享當時求婚的狀態。

請繼續往下閱讀...

周董談到，其實當時租的古堡，裡面沒有餐廳，他是找很多臨時演員幫忙扮成餐廳裡的服務生等角色，周董說：「這原本是私藏的，但我覺得超有趣，在人生之中的大事，那時租了古堡，但沒有人住的，我找演員去演，裡面沒有餐廳，都是演的。」當時他找昆凌去吃晚餐，「她還不下來，那我古堡不是白租了？」他也是先讓昆凌穿得美美的，「我希望她被拍到，之後不會抱怨我，畢竟開到英國荒郊野外有點累。」對於把求婚影片變成MV內容，周董興奮說：「滿有趣的，大家期待一下，以前覺得是私生活，現在覺得可以分享一下。」他說現在把歌迷當朋友，希望正能量可以啟發大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法