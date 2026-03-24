自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大驚喜！周杰倫英國古堡求婚昆凌 超浪漫影片將放送

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫新專輯《太陽之子》即將在3月25凌晨數位上線，今（24日）除了先首映《太陽之子》MV，事後也加碼讓媒體及百位幸運粉絲搶先欣賞另一之在澳洲拍的《掏金小鎮》MV，他笑說在《太陽之子》扮的是神探，在《掏金小鎮》則是扮偵探。

周杰倫今分享當年向昆凌求婚的狀態。（記者胡舜翔攝）周杰倫今分享當年向昆凌求婚的狀態。（記者胡舜翔攝）

不僅如此，周董今天心情大好，事後向媒體透露，決定將過去在英國古堡向昆凌求婚的私藏影片，加入某一首新歌MV中，也略為分享當時求婚的狀態。

周董談到，其實當時租的古堡，裡面沒有餐廳，他是找很多臨時演員幫忙扮成餐廳裡的服務生等角色，周董說：「這原本是私藏的，但我覺得超有趣，在人生之中的大事，那時租了古堡，但沒有人住的，我找演員去演，裡面沒有餐廳，都是演的。」當時他找昆凌去吃晚餐，「她還不下來，那我古堡不是白租了？」他也是先讓昆凌穿得美美的，「我希望她被拍到，之後不會抱怨我，畢竟開到英國荒郊野外有點累。」對於把求婚影片變成MV內容，周董興奮說：「滿有趣的，大家期待一下，以前覺得是私生活，現在覺得可以分享一下。」他說現在把歌迷當朋友，希望正能量可以啟發大家。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中