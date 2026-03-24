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娛樂 最新消息

BY2粉絲氣炸！開唱前2週「因故取消」 網瘋傳為上《浪姐7》撇清關係

〔記者邱奕欽／台北報導〕BY2原訂28日在中國合肥舉行演唱會，未料官方卻於開唱前不到2周以「因故取消」宣布喊卡，由於未進一步說明原因，不僅迅速引爆各方輿論批評，2人甚至被瘋傳可能為參加《乘風2026》（《乘風破浪的姐姐》第7季）有關，許多粉絲更因此不滿抱怨形容此舉像是「被撇清關係」。

雙胞胎女團BY2由姊姊「Miko」孫涵與妹妹「Yumi」孫雨組成，出道17年來唱紅《我知道》、《不夠成熟》等歌曲，歌唱與舞蹈實力受到肯定。為慶祝出道17週年，BY2為此展開「撇清關係」巡演，去年7月從深圳開跑，之後陸續在杭州、廣州、成都、上海等城市演出，憑藉親民票價與經典歌曲吸引不少歌迷進場，也有台灣粉絲敲碗希望她們來台開唱。

然而，BY2原定3月28日在合肥舉行的演唱會，卻在開唱前不到2週突然宣布取消，官方公告更僅簡單表示「因故取消」，同時開放各售票平台自動退票。不過，有許多觀眾、粉絲逐一反映退費仍需負擔約30％手續費，加上不少人早已安排交通與住宿行程，為演唱會臨時變動感到相當無奈。

外界對於取消原因眾說紛紜，其中最多人提到BY2可能參加中國歌唱節目《乘風破浪的姐姐》第7季，而節目釋出的剪影中出現一組「經典青春搭檔」的雙人身影，被許多人認為與BY2姊妹相似，更認定這就是取消演唱會的原因，因此不滿抱怨直指此舉根本像極了「被撇清關係」。BY2方面則表示，將補償購票觀眾因退訂交通與住宿產生的費用。

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