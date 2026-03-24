年下男真香！小禎揪小7歲男友同遊福岡洩「第一次好心動」

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》今（24）日舉行記者會，小禎、黃嘉千與黃鐙輝組成「禎輝黃」主持群亮相。這檔主打「不設腳本、只說真話」的節目，也讓主持群在記者會現場先「開了真話第一槍」。

小禎認愛Alan，直喊每天都在心動。（記者陳奕全攝）

去年大方認愛小7歲日系廚師男友 Alan的小禎，直言受到好友楊謹華演出《影后》角色鼓舞，已徹底打破對「姐弟戀」的排斥，甚至為了留後路「卵子已凍在銀行」，一旁的黃鐙輝不忘發揮冷笑話功力，提議：「可以找我丈母娘（萁媽）幫忙！」語畢驚覺是聊代孕，馬上喊：「那不行！」

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小禎也笑稱目前沒有計畫結婚，一切順其自然。她形容自己的感情觀與實境秀一樣，走到哪算到哪，認為「結不結婚沒那麼重要，能相伴一輩子也很好」。她近期和男友迎來交往後的「第一次出國」，趁著情人節同遊日本福岡。小禎透露男友表現極其細心，情人節當晚，男友趁著兩人出門吃晚餐前的空檔，特別用UBER叫了一束花送到飯店。小禎直言，拿到花的那一刻覺得對方「太可愛了」，並感性告白：「他很細心，讓我每天都在心動。」

黃嘉千受小禎啟發，不排斥再交往老外。（記者陳奕全攝）

面對媒體關心是否有新對象，黃嘉千大方澄清：「真的沒有！現在還沒有，等我一下。」被問到是否排斥「老外」？黃嘉千先是開玩笑地拼命搖頭，隨即正色表示，現在對對象的國籍、類型都不預設範圍，「每個人不一樣，這不是我要考慮的，重點是雙方的想法與價值觀是否契合，這需要在交往過程中去理解。」小禎則鼓勵新戀情能讓她「重新活一次」，黃嘉千直言：「離開舒適圈、進入一段新關係也是種挑戰，生命是有限的」不排斥再次嘗試戀情。

這份「連主持人都敢說真話」的氛圍，正是《坐吧！聊聊》的核心精髓。小禎表示，節目營造出像酒吧掏心的空間，讓來賓澎恰恰、溫嵐等人都能卸下防禦心。黃嘉千則提到，主持群三人雖然養分不同，但彼此能共情體貼，這種化學反應常讓對話在笑聲與情感間自然流動。

《坐吧！聊聊》舉行記者會，小禎、黃嘉千與黃鐙輝組成「禎輝黃」主持群亮相。（記者陳奕全攝）

黃鐙輝也透露，節目完全打破傳統訪綱流程，錄影現場還發生鄭進一因內急突然跑掉的插曲，拍到了澎恰恰掏心落淚談「夢想」等珍貴畫面。這份集結情感 、深度 、真實的訪談節目，將於4月6日起在三立都會台正式開播，帶領觀眾看見藝人最自然、未曾公開過的一面。

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