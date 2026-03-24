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娛樂 電視

派翠克曝「小S錄影狀況」認失眠 還原收工痛哭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕派翠克今（24）日以評審身分出席華岡藝校51周年校慶暨華藝青年選拔活動，日前小S回歸主持《小姐不熙娣》，曾被拍到收工後在街上痛哭；派翠克今也分享錄影狀況，並大讚小S相當敬業。

派翠克出席華岡藝校51周年校慶。（記者陳奕全攝）派翠克出席華岡藝校51周年校慶。（記者陳奕全攝）

派翠克坦言，在錄影前一晚他與小S都雙雙失眠，但一到開機時小S就立刻進入工作狀態，反應迅速。

至於前陣子小S被拍到街頭流淚，派翠克則說那天是進棚前的第一次錄影，當天錄影的班底都是主動來參加的，就為給小S加油打氣，「其實那個氛圍真的很感動，我也默默地有拭淚一下，因為我覺得演藝圈這個大家庭好溫暖」。

小S（左）前陣子被拍到街頭流淚。（資料照，東森綜合台提供）小S（左）前陣子被拍到街頭流淚。（資料照，東森綜合台提供）

派翠克也說，小S第一天復工回到家，就傳訊息問他：「柳柏丞，你覺得我們今天錄得怎麼樣」，接著又傳道：「我覺得我們不錯耶。」看來對彼此表現還算滿意。

至於小S心情是否已經完全調適？派翠克認為，這樣的傷痛需要一輩子去療傷，「千萬不要給她一個期限說什麼時候就要好起來，我覺得不可能，因為太傷痛了。」也說小S能盡可能讓自己生活回到原本的樣子、找回開心的感覺，這才是最重要的。

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