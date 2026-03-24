曾10天賺進60萬！JKF女郎遭酸「脫一脫就能賺」 曝圈內黑暗勸退新人

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆JKF百大女郎冠軍結果日前出爐，由13歲就出道、擁有近20年資歷的雅捷強勢奪下寶座。擁有「微肉」身材的她，憑藉著超高人氣、直率霸氣的個性與對作品的極致追求，成功在競爭激烈的模特兒圈殺出重圍。

第七屆JKF百大冠軍女郎雅捷。（JKF提供）

踏入JVID這三年來，雅捷對於自己的每一本寫真都抱持著極高的標準，從前期的企劃發想、服裝造型，到後期的選圖與上架，她全都親力親為。

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她坦言，在創作過程中也曾為了突破而挑戰不同的尺度，雖然受過委屈，但也因此更明確鎖定自己的定位與受眾。雅捷深知「永遠不要想去迎合所有人」的道理，她將極大的心血投注在JVID的經營上，目標非常明確：要讓大眾一提到JVID，就一定會想到雅捷。

回首來時路，雅捷透露曾在過去迎來事業高峰，一個月只需工作十天就能賺進五、六十萬。這讓她一度迷失自我，對家人朋友態度不友善，直到某次被攝影師一句「你賺那麼多，脫一脫就可以賺了」給狠狠敲醒。從那時起，她深刻體悟到模特兒這份工作背後的辛酸與價值。

「嬌慾系學姊」雅捷奪JKF冠軍，自曝曾10天就賺近5、60萬。（JKF提供）

面對許多想入行賺快錢的新人，她直言不諱地「勸退」了許多人。她強調，模特兒絕對不是「漂亮、敢脫、敢穿內衣」就能勝任，必須在三小時內變換無數造型並精準掌握眼神，更要承擔社會道德與家人反對的巨大壓力。她強烈呼籲年輕女孩們：「千萬不要因為缺錢來做這一行，因為你會失去的比你原本擁有的更多」。

經歷了低潮與巔峰，如今奪下JKF冠軍的雅捷，學會了接納每個階段的自己，不再盲目追求一時的漲粉數據。她用自身經歷送給所有女孩一句肺腑之言：「你要接受自己跟接納自己，你都不愛自己了，別人憑什麼愛你？」。

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