自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾10天賺進60萬！JKF女郎遭酸「脫一脫就能賺」 曝圈內黑暗勸退新人

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆JKF百大女郎冠軍結果日前出爐，由13歲就出道、擁有近20年資歷的雅捷強勢奪下寶座。擁有「微肉」身材的她，憑藉著超高人氣、直率霸氣的個性與對作品的極致追求，成功在競爭激烈的模特兒圈殺出重圍。

第七屆JKF百大冠軍女郎雅捷。（JKF提供）第七屆JKF百大冠軍女郎雅捷。（JKF提供）

踏入JVID這三年來，雅捷對於自己的每一本寫真都抱持著極高的標準，從前期的企劃發想、服裝造型，到後期的選圖與上架，她全都親力親為。

她坦言，在創作過程中也曾為了突破而挑戰不同的尺度，雖然受過委屈，但也因此更明確鎖定自己的定位與受眾。雅捷深知「永遠不要想去迎合所有人」的道理，她將極大的心血投注在JVID的經營上，目標非常明確：要讓大眾一提到JVID，就一定會想到雅捷。

回首來時路，雅捷透露曾在過去迎來事業高峰，一個月只需工作十天就能賺進五、六十萬。這讓她一度迷失自我，對家人朋友態度不友善，直到某次被攝影師一句「你賺那麼多，脫一脫就可以賺了」給狠狠敲醒。從那時起，她深刻體悟到模特兒這份工作背後的辛酸與價值。

「嬌慾系學姊」雅捷奪JKF冠軍，自曝曾10天就賺近5、60萬。（JKF提供）「嬌慾系學姊」雅捷奪JKF冠軍，自曝曾10天就賺近5、60萬。（JKF提供）

面對許多想入行賺快錢的新人，她直言不諱地「勸退」了許多人。她強調，模特兒絕對不是「漂亮、敢脫、敢穿內衣」就能勝任，必須在三小時內變換無數造型並精準掌握眼神，更要承擔社會道德與家人反對的巨大壓力。她強烈呼籲年輕女孩們：「千萬不要因為缺錢來做這一行，因為你會失去的比你原本擁有的更多」。

經歷了低潮與巔峰，如今奪下JKF冠軍的雅捷，學會了接納每個階段的自己，不再盲目追求一時的漲粉數據。她用自身經歷送給所有女孩一句肺腑之言：「你要接受自己跟接納自己，你都不愛自己了，別人憑什麼愛你？」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中