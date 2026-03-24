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娛樂 音樂

鼓鼓大元結婚一年冒粉紅泡泡 袁惟仁愛女男友兩大最愛曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯與老婆大元2月底結婚滿週年，不只生活幸福，最近參加活動也同樣狂冒「粉紅泡泡」。另外袁惟仁愛女袁融的歌手男友HowZ，也分享自己兩大最愛。

鼓鼓帶著「鼓鼓兔」出席粉紅野餐日活動。（夢時代&獎金獵人提供）鼓鼓帶著「鼓鼓兔」出席粉紅野餐日活動。（夢時代&獎金獵人提供）

鼓鼓和HowZ都應邀參加高雄春天充滿指標性的「夢時代粉紅野餐日」戶外音樂活動，鼓鼓說粉紅色是自己的幸運色，「表演當天也特別在穿搭上加入這個幸福代表色，希望把幸運跟現場的朋友一起分享！」鼓鼓在今年粉紅野餐日還帶了「鼓鼓兔」一起到現場，鼓鼓兔的生日是鼓鼓第一張專輯發行的日子，接下來也即將要發行自己的第四張專輯，希望能讓歌迷看到自己不同的面貌。

鼓鼓在10週年的粉紅野餐日演出，氣氛歡樂。（夢時代&獎金獵人提供）鼓鼓在10週年的粉紅野餐日演出，氣氛歡樂。（夢時代&獎金獵人提供）

平常大元和鼓鼓都會帶著家中愛犬「小柱」外出散步，鼓鼓說，從帶狗散步的日常，就能看到大家在草地上野餐快樂的模樣，如果自己真的來野餐，他最想負責的角色會是「咖啡師」。

HowZ最新剛推出第二張個人專輯《The Bloomin Prince / 花花公子》，他談到：「我一直都很喜歡野餐的氛圍，也覺得我的表演很適合讓聽眾在下面坐著，享受陽光，邊吃著東西聽音樂。」他也分享自己最愛曬太陽，「我是個必須要曬太陽的才會開心的人，無論是露營還是潛水都必須要一直一直曬太陽，所以我才會這麼愛這兩項戶外活動！野餐也一直是我很嚮往的，像是露營就是一直在外面野餐呀。」

HowZ談到自己很喜歡曬太陽。（夢時代&獎金獵人提供）HowZ談到自己很喜歡曬太陽。（夢時代&獎金獵人提供）

3月28、29日在夢時代購物中心1樓的時代廣場仍會有「夢時代粉紅野餐日」10週年相關活動，今年也首度加入「LIVE PODCAST」及脫口秀演出，並規劃KPOP隨機舞蹈挑戰，上百首韓流熱門歌曲輪番播放，讓現場民眾隨時都能加入舞蹈挑戰，夢時代也攜手人氣IP「蜜可魯Mikolu」合作推出限定活動，打造專屬拍照場景。

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