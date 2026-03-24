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娛樂 最新消息

子瑜小卡夯爆！ 日本二手炒到2000元台幣 粉絲瘋搶

子瑜小卡出現在日本二手拍賣網站上。（翻攝網路）子瑜小卡出現在日本二手拍賣網站上。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕超商7-ELEVEN近日攜手南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜推出聯名企劃，主打超過10款台韓創意美食與飲品，不僅掀起粉絲關注，更在市場上引發搶購熱潮。

此次聯名商品包裝全面換上周子瑜甜美形象，並印有專屬簽名圖樣，吸引不少粉絲收藏。活動同步推出「購買指定商品送限量小卡」機制，共有6款設計，進一步刺激消費意願。有眼尖網友更發現，若將6張小卡背面拼接，能完整呈現一個大簽名，增加蒐集樂趣。

隨著話題發酵，小卡價值也水漲船高。有網友指出，在日本二手拍賣網站上，一張小卡已被炒至約11111日圓（約新台幣2000多元），價格翻倍成長，引發討論。

實際銷售情況同樣火熱，有自稱門市員工的網友透露，此次聯名商品幾乎天天完售，直言「代言人真的找對了」，顯示周子瑜的高人氣帶動強勁買氣。

此外，TWICE日前才剛完成於台北大巨蛋的三場演唱會，吸引大批粉絲朝聖。最終場中，周子瑜在演出尾聲情緒潰堤，站上升降台時忍不住落淚，全場約4萬名粉絲齊聲呼喊她的名字，現場氣氛從熱鬧轉為感動，成為近期話題焦點之一。

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